Agressie tegen agenten neemt fors toe

Agenten worden in coronatijd vaker geconfronteerd met agressie en geweld. Dat komt onder meer omdat agenten vaker op overlastmeldingen moeten afgaan, schrijft het Algemeen Dagblad.

Ondanks dat de straten leger zijn dan normaal, krijgen agenten vaker te maken met verbale of fysieke agressie. Agenten moeten tijdens de coronacrisis vaker uitrukken voor overlastmeldingen. Volgens de weekrapportage van de politie over de gevolgen van corona steeg het aantal meldingen van burenruzie, geluidshinder, overlast van hangjongeren en vernielingen in de afgelopen week tot ruim 13.500. Dat aantal lag afgelopen week 55 procent hoger ten opzichte van vorig jaar. In een enkel geval worden agenten bespuugd. Dat overkwam afgelopen week drie agenten op het politiebureau van Hilversum. Zaterdag werd in Tilburg een politieagent in een been gebeten.

10.000 geweldsincidenten in een jaar

De politie is afgelopen jaar meer dan 10.000 keer geconfronteerd geweest met agressie en geweld, blijkt uit de jaarcijfers over Geweld tegen politieambtenaren, die dinsdag verschijnen. Politiemensen zijn veel vaker bekogeld met vuurwerk (94 keer ten opzichte van 16 keer in 2018). Het aantal zware mishandelingen verdubbelde van 25 tot 51 keer. Liefst 111 agenten kregen een poging tot doodslag te verduren.