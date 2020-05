Aantal doden door corona blijft stijgen, nu met 84

Pas als er een vaccin tegen het coronavirus is, kunnen grote evenementen weer worden gehouden. Tot die tijd? Te gevaarlijk in verband met het mogelijk opleven van het coronavirus, denkt het kabinet.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. „Voor de laatste stap, de massale evenementen met een landelijke uitstraling, kunnen we nog geen datum noemen. Dat kan eigenlijk pas weer als er een vaccin is en niemand weet hoe lang dat gaat duren. We hopen natuurlijk op snel, maar een jaar of langer is heel reëel”, zo luidt De Jonges letterlijke tekst.