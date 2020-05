5x positief nieuws: Zangeres zet zich in voor goed doel en meer

Het positieve nieuws van zondag 3 mei. Voor de vierde dag op rij zijn er minder dan honderd coronadoden, Camila Cabello zamelt geld in voor een goed doel en in meerdere Europese landen worden regels versoepeld.

Pessimisme leidt tot onverschilligheid, optimisme tot daden. Daarom houdt Metro je dagelijks op de hoogte van het positieve nieuws op deze in crisis verkerende wereld.

Het positieve nieuws van 3 mei

Natuurlijk moet je de realiteit onder ogen zien en niet wegkijken voor de harde nieuwsfeiten. Maar in deze tijden snakken mensen ook naar positief nieuws. Op de schaarse lichtpuntjes kun je weer voortborduren. Dit zijn de vijf nieuwsfeiten van zondag 3 mei die hoop bieden.

Coronapatiënten op IC onder 700

Op de intensivecareafdelingen liggen nog 688 mensen met het coronavirus. Dat zijn er twintig minder dan op zaterdag, aldus het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Van de Nederlandse ic-patiënten met het coronavirus liggen er momenteel 660 in Nederland. De overige 28 verblijven op intensivecareafdelingen in Duitsland. Dat aantal is gelijk gebleven ten opzichte van 24 uur eerder.

Het aantal mensen dat om andere redenen dan Covid-19 op de intensive care ligt is ook gedaald. Dat zijn er nog 382, tegenover 418 op zaterdag.

Versoepeling maatregelen in Europese landen

Meerdere Europese landen versoepelen de maatregelen die zijn genomen tegen de verspreiding van het coronavius. In Italië, Duitsland, Hongarije, Spanje en België zijn of worden er binnenkort maatregelen veranderd.

Voor het eerst sinds het begin van de lockdown twee maanden geleden mogen Italianen vanaf maandag weer naar het park gaan en familieleden bezoeken. De restaurants mogen weer opengaan voor het verkopen van afhaalmaaltijden.

Camila Cabello zamelt geld in voor goed doel

Altijd al beroemd willen worden? Zangeres Camila Cabello verloot onder haar volgers een rolletje in haar nieuwe clip. Het enige dat je hoeft te doen is een donatie doen aan de ALL IN Challenge. Deze stichting steunt mensen die door de coronacrisis in financiële problemen zitten. „Ik bied een dag op de set van mijn volgende video aan als de social distancing voorbij is", zegt Cabello in een video op Instagram. En haar vriend en mede-artiest Shawn Mendes? Ook hij doet mee aan ALL IN Challenge.

Boris Johnson vernoemt zoon naar artsen

De Britse premier Boris Johnson werd ook geveld door het coronavirus. Vanaf 6 april lag hij een periode in het ziekenhuis, waarvan een deel op de intensive care. Hij is enorm blij met de goede zorgen die hij heeft gekregen van de artsen Nick Price en Nick Hart. Op 24 april werd Johnson voor de zesde keer vader en de zoon die hij samen met de 32-jarige Carrie Symmonds kreeg, heet Wilfred Lawrie Nicholas Johnson.

Kabinet stopt 20 miljoen in steunfonds zorg

Het kabinet maakt nog eens tien miljoen euro extra vrij voor het steunfonds voor de zorg. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) laten weten aan NU. Daardoor komt het totaal voor het fonds op twintig miljoen euro te staan. Eerder had coronaminisiter Hugo de Jonge (CDA) het fonds al opgestart met tien miljoen euro, maar dat bedrag is nu verdubbeld.