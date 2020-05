5-jarige steelt ouders auto omdat hij geen Lamborghini krijgt

Stel, je bent vijf en je vraagt je ouders om een Lamborghini. Geen speelgoedversie maar een echte. Grote kans dat je ouders nee zeggen. Dan zijn er verschillende dingen die je kunt doen.

Zo is het een optie om de situatie te accepteren en door te gaan met je leven. Of misschien kun je je ouders overtuigen een speelgoedauto voor je te kopen. Doorzeuren tot je je zin krijgt, behoort ook tot de mogelijkheden. Of, en dat was het plan van een 5-jarige uit de Amerikaanse staat Utah, je pakt de auto en rijdt zelf naar de dealer.

De kleine man was zo vastbesloten de Lamborghini op de oprit te zien schitteren, dat hij de auto van zijn ouders stal. Als zij ‘m niet wilden halen, dan moest hij het zelf maar doen. Het jochie wist de auto te starten, weg te komen én bijna drie kilometer te rijden voor hij door de politie aan de kant van de weg werd gezet, meldt KUTV, een lokale zender in de staat Utah.

Kind in de auto

De Utah Highway Patrol sloeg stijl van verbazing achterover toen hij zag wie er achter het stuur zat. In eerste instantie dacht de agent dat de roekeloze chauffeur iemand met een fysieke beperking was, waardoor er een klein persoon achter het stuur leek te zitten. Het bleek ook daadwerkelijk een klein persoon te zijn, in de vorm van een kind.

Tegen de verwarde agenten legde het jongetje vervolgens uit dat zijn ouders op werk waren en het oudere kind in het gezin op hem paste. Op een onbewaakt moment greep hij de autosleutels en stapte hij in de auto om op weg te gaan naar zijn droomauto. Er bleken toch wel een aantal kleine dingen te zijn waar de knul niet aan had gedacht. Zo duurt de tocht van zijn huis naar de dealer in Californië onder normale omstandigheden twaalf uur. Ook had de jongen maar drie dollar op zak, terwijl je voor een Lamborghini toch gauw meer dan 300.000 moet neertellen. Mits je voor een basismodel gaat.

Overstuur achter het stuur

Rick Morgan is de agent die hem uiteindelijk aanhoudt. „Hij was overstuur en kon op elk moment in tranen uitbarsten”, vertelt Morgan. „Zijn ouders zeiden dat hij nog nooit gereden had en dat dit de eerste keer is dat hij zoiets deed.” Op Twitter deelt het corps waar Morgan bij hoort een foto met de tekst: „Een van onze Troopers in Weber Co. heeft iemand aangehouden. Deze jongeman van vijf is het op één of andere manier gelukt om in de auto van zijn ouders op de openbare weg te rijden.”

Op de foto is een jongen te zien die er wel even een stukje ouder uitziet dan vijf, valt veel mensen die onder de tweet reageren op. Het is niet duidelijk of de foto een vertekend beeld geeft of dat er iets anders aan de hand is. Op de foto's die door KUTV zijn gedeeld, is te zien dat de jongen in elk geval groot is voor zijn leeftijd.