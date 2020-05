28 miljard euro verlies voor Franse miljardair door coronacrisis

In deze onzekere tijden is de aanschaf van peperdure designtassen wel het minste waar de consument behoefte aan heeft. Dat merkt ook de Franse miljardair Bernard Arnault, de man achter het LVMH-imperium.

Onder LVHM vallen onder meer luxe merken als Dior, Fendi, Moët, Hennesy en Tiffany & Co. RTL Nieuws meldt dat de beurswaarde van het bedrijf sinds begin dit jaar met 19 procent is gedaald, met als gevolg dat het vermogen van Aurnault 28 miljard euro minder waard is.

Sluiting horeca en winkels

Het wereldwijd sluiten van de winkels en de horeca is hier een belangrijke oorzaak van. Zo heeft Dom Perignon last van het sluiten van de horeca. Want als er niet naar het café gegaan mag worden of er geen feest wordt gevierd, dan worden er ook geen bubbels verkocht. En wie verplicht moet binnenzitten, zal minder snel een nieuwe outfit aanschaffen of een dure tas kopen.

Niet alleen Arnault, ook Francois Pinault, belangrijk aandeelhouder van luxemerk Kering zag zijn vermogen met miljarden slinken. Kering omvat merken als Alexander McQueen, Balenciaga, Gucci en Puma.

Versoepeling maatregelen

De Franse regering presenteerde donderdag een plan die een beperkte versoepeling mogelijk moet maken. Zo is het de bedoeling om het land in twee zones te verdelen, op deze manier blijven er in het ene deel meer beperkingen van kracht dan in de rest van het land.

De bewegingsvrijheid blijft volgens Franse media ook beperkt. Reizen tot 100 kilometer van de woning zouden alleen om dringende redenen geoorloofd zijn. In de zwaar door het virus getroffen regio Parijs is de regering van plan strenge eisen te stellen aan het woon-werkverkeer.

Forenzen moeten straks nog steeds een document van hun werkgever bij zich hebben dat aangeeft waar en hoe laat ze moeten werken en waarom ze dat niet thuis kunnen. Regering, bedrijfsleven en het openbaar bekijken in de Parijse regio hoe ze het woon-werkverkeer zo veel mogelijk kunnen beperken en spreiden om drukke spitsuren te vermijden.

Ook in Italië, Duitsland, Hongarije, Spanje en België, wordt voorzichtig gekeken naar de mogelijkheid om maatregelen te versoepelen.