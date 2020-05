'1,5 meter is onwerkbaar, verplicht mondkapjes in ov'

Het openbaar vervoer komt in de problemen als de coronamaatregelen worden versoepeld. Als er straks weer meer mensen op pad mogen, is het volgens het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) niet haalbaar om 1,5 meter afstand te houden.

Ook zullen de financiële tekorten oplopen bij een opschaling voor een beperkt aantal reizigers en is er dus meer geld nodig. Dat schrijft het NOVB in een brandbrief aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. Nu leidt de coronacrisis al tot 200 miljoen euro verlies per maand voor de vervoerders. Uiterlijk 13 mei wil het NOVB dat het kabinet een besluit neemt over de bekostiging van de ontstane tekorten en de nog komende tekorten.

'1,5 meter onwerkbaar'

Verder stelt het overlegorgaan dat een strikt regime van 1,5 meter onwerkbaar is. Het kabinet moet daarom een duidelijke boodschap uitdragen voor welke reizigers het ov bestemd is. Daarnaast moeten beschermingsmiddelen zoals mondkapjes verplicht worden voor zowel het personeel als de reizigers en wil het NOVB dat het ov-personeel voorrang krijgt bij testen op het coronavirus.

„Het openbaar vervoer is door het kabinet niet voor niets benoemd tot vitale sector”, stelt de Amsterdamse vervoerswethouder Sharon Dijksma, die de brief namens Amsterdam en de metropoolregio Rotterdam-Den Haag ondertekende. „Op dit moment zijn de financiële verliezen fors, dat kunnen vervoerders en decentrale overheden simpelweg niet alleen opvangen. Nu Nederland beetje bij beetje weer in beweging komt, moet onze sector de reizigersgroei daarbij op gepaste wijze kunnen opvangen. We hopen dat het kabinet onze voorstellen de komende dagen wil omarmen.”

'Gebruik trein niet voor uitjes'

Van Veldhoven spreekt van een ‘helder en herkenbaar signaal’ vanuit de branche, en zegt dat ze met precies deze punten druk bezig is. Ze meldde eerder deze week dat het kabinet deskundigen om advies heeft gevraagd over het gebruik van mondkapjes. Ook deed ze een dringende oproep om de trein niet voor uitjes te gebruiken, maar de spaarzame ruimte vrij te laten voor mensen met vitale beroepen. Er wordt gewerkt aan een financieel pakket, waar halverwege mei meer duidelijkheid over moet komen.