Zo kun je lekker slapen met warm weer

Hij is weer ingetreden, de tijd van zwoele nachten na zonnige dagen. Een heerlijke tijd om ’s avonds met een glas wijn in de tuin of op het balkon te zitten. Maar niet zo’n heerlijke tijd voor je nachtrust.

Wanneer de warmte je huis binnengeslopen is, gaat hij er niet zomaar meer uit. Dat betekent dat je ’s nachts te maken kunt krijgen met een erg warme slaapkamer, waardoor je veel gaat zweten in bed en moeite krijgt de slaap te vatten. Dat kan aardig opbreken. Daarom is het tijd voor een aantal tips voor hoe je lekker kunt slapen met warm weer.

Het juiste beddengoed

Natuurlijk speelt je beddengoed een belangrijke rol in of je al dan niet de slaap kunt vatten. Katoenen beddengoed ademt het beste. Hoe meer synthetisch materiaal er in je dekbedovertrek zit, hoe meer je gaat zweten. Ook zijde ventileert niet goed. Sommige mensen vinden het prettig om zonder dekbed in hun dekbedovertrek te slapen. Dit scheelt natuurlijk een hoop warmte. Anderen kunnen echter niet slapen zonder wat gewicht op het lichaam en iets om tussen de knieën te klemmen. Voor die laatste groep loont het om op z’n minst te controleren of je het dunst mogelijke dekbed in de hoes hebben zitten.

Draai het kussen om

Een koel kussensloop kan al een hoop schelen. Natuurlijk kun je voordat je slapen een kussensloop in de koelkast leggen en pas voor het slapen gaan om je kussen doen, maar dit is misschien een beetje té koud voor je hoofd. De zijde van het kussen waar je niet op ligt blijft altijd koeler. Daarom kun je als je ligt te woelen je kussen omdraaien voor wat verkoeling.

Koude douche

Spring voordat je gaat slapen even onder de douche om je weer schoon te voelen. Eindig met koud water. Dit hoeft niet ijskoud te zijn, maar wel een stukje kouder dan je eigenlijk comfortabel vindt. Zo koel je je lichaam even af. Met een beetje geluk blijf je lang genoeg koel om in slaap te kunnen vallen.

Natte sokken

Dit klinkt misschien een beetje belachelijk, maar probeer het maar eens: slapen met natte sokken aan. Je legt een handdoek aan het voeteneind van het bed, maakt een paar sokken nat en trekt de sokken aan. Je voeten worden dan koel gehouden, waardoor zelfs je hele bloedsomloop afkoelt en je het minder warm krijgt. Voor extra effect kun je ook nog de ventilator op je voeten richten.

Je eigen koelelementen

Ben je toch niet zo’n fan van met natte sokken naar bed gaan, maar zie je het koelen van de bloedsomloop wel zitten? Vul dan een kruik met ijswater en leg deze bij je voeten in het bed. Heb je geen kruik tot je beschikking, vul dan eerder op de dag al een plastic fles met water en vries hem in. Voordat je gaat slapen haal je de fles uit de vriezer en wikkel je hem in een handdoek. Leg hem dan bij je voeten neer in het bed.

Slaap laag

De meesten van ons kennen wel het principe dat warme lucht naar boven stijgt. Dit betekent dat het onder in een ruimte koeler is dan bovenaan. Heb je een relatief hoog bed, kijk dan of je je matras op de grond kunt leggen. De vloer zal ook voor wat verkoeling zorgen. Het is natuurlijk een beetje geïmproviseerd zo, maar als je er beter van slaapt is het de moeite van het proberen waard.

Airco aanschaffen

Heb je alle voorgaande tips geprobeerd en vind je het nóg te warm om te kunnen slapen? Dan kun je jezelf een groot plezier doen met de aanschaf van een airconditioner om je slaapkamer lekker koel te houden. Dat is geen goedkope aankoop, een koopje vinden op Marktplaats als het seizoen al is begonnen gaat je ook niet zo snel lukken. Maar voor een goede nachtrust moet je nu eenmaal iets over hebben.

Je eigen airco maken

Als je een ventilator en een vriezer hebt, kun je overigens ook je eigen airco maken. Vul (wederom) een aantal plastic flessen met water en doe ze in de vriezer. Wanneer je wilt gaan slapen, zet je de ventilator aan in de slaapkamer met de flessen met het bevroren water ervoor. De lucht die langs de koude flessen blaast zal de ruimte afkoelen. Natuurlijk ontdooien de flessen, maar tegen die tijd slaap je hopelijk al. Plaats de flessen wel in een bak waarin de condens opgevangen wordt.

