Zien: Andrea Bocelli zingt voor lege Dom in Milaan

De Paasdagen draaien niet alleen om eten en eieren zoeken, veel christenen zitten dezer dagen normaal gesproken in de kerk om de opstanding van Jezus te herdenken. Die kerken bleven zo goed als leeg door de maatregelen tegen het coronavirus.

De Dom in Milaan is niet helemaal leeg. De wereldberoemde operazanger Andrea Bocelli zingt daar namelijk zondagavond. Fans kunnen het concert niet bezoeken, maar wél de livestream volgen.

Liefde en hoop

Bocelli werd uitgenodigd door de stad om in de indrukwekkende kathedraal te zingen. Zijn bedoeling is een boodschap van liefde, genezing en hoop te verspreiden. Voor zowel Italië als de rest van de wereld is zijn uitvoering van onder andere Ave Maria en Sancta Maria.

Hij is overigens niet helemaal alleen in de kerk, de Italiaanse tenor wordt begeleid door organist Emanuele Vianelli.

Minder slachtoffers in Italië

Er kwam zondag nog meer goed nieuws uit Italië, dat onwijs hard is getroffen door het virus. Het aantal slachtoffers dat het coronavirus dagelijks maakt in Italië daalt. De gezondheidsautoriteiten maakten zondag 431 nieuwe overlijdensgevallen bekend, bijna 200 minder dan een dag eerder. Het is het laagste aantal doden sinds 19 maart.

Ook het aantal nieuwe besmettingen lijkt op zijn retour. Zondag kwamen er 4092 bij, ruim 600 minder dan in de voorgaande 24 uur. Italië heeft nu 156.363 geregistreerde corona-gevallen. Alleen de VS en Spanje telden er meer. Tot dusver zijn 19.899 Italiaanse patiënten bezweken aan de longziekte. 3343 zieken liggen nog op de intensive care. Dat is voor de negende dag op rij een hoopgevende vermindering.