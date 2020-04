Wintersporters dienen claim in tegen Tirol om verzwijgen coronavirus

Het aantal mensen dat in Nederland aan het coronavirus is overleden, is opnieuw gestegen. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in de dagelijkse update.

Ook het aantal besmettingen is toegenomen. Woensdag waren er 13.614 besmettingsgevallen bekend, nu is dat aantal met 1083 gestegen naar 14.697. Er zijn al 625 patiënten in het ziekenhuis opgenomen vanwege besmetting van COVID-19. In de afgelopen 24 uur zijn er 166 sterfgevallen gemeld, het totaal aantal overledenen ligt nu op 1339.