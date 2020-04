Wereldwijd ruim 51.400 doden, 210.500 mensen hersteld, Frankrijk piekt

Worldometers houdt de laatste stand van coronabesmettingen bij.

Elke keer dat je de pagina ververst, zijn er weer nieuwe besmettingen en doden bijgekomen, maar ook het aantal mensen dat is hersteld na het coronavirus. Wereldwijd zijn tot nu toe meer dan 51.400 mensen bezweken aan de gevolgen van een besmetting met het coronavirus. Dat meldde de Worldometers, waar onderzoekers en ontwikkelaars de aantallen doden en besmettingen bijhouden.

Het aantal besmettingen in de wereld steeg donderdagavond tot boven een miljoen. De VS is het zwaarst getroffen land met meer dan 235.800 besmettingen en 5626 doden. Landen als Sierra Leone, Belize en Nepal hebben wel de eerste besmettingen binnen hun grenzen, maar het dodental staat nog op nul. Vaticaanstad heeft inmiddels zes besmettingen.

Nederland heeft de twijfelachtige eer de twaalfde plaats te bekleden wat aantal besmettingen betreft, voorafgegaan door België en met Canada in onze nek. Vergeleken met het aantal besmettingen zijn er in dat laatste land heel weinig meldingen van doden: 11108 om 134.

Frankrijk

Het aantal coronadoden in Frankrijk is omhooggeschoten. Donderdag zijn voor het eerst officiële cijfers over de sterfgevallen in verzorgingshuizen bekendgemaakt. Het gaat om 884 gestorven ouderen de afgelopen tijd. In ziekenhuizen stierven binnen een etmaal 471 coronapatiënten.

Frankrijk is een van de zwaarst getroffen landen in de wereld, het aantal doden staat nu op ruim 4500, zo staat het op Worlometers te lezen. Er zijn nu 59.105 besmettingen vastgesteld en het aantal patiënten dat op intensivecareafdelingen wordt behandeld, lijkt zich wat te stabiliseren. Het gaat nu om 6399 mensen, een toename van 382 zieken. Ruim 12.400 Fransen herstelden na het virus.

In de regio Parijs heeft de coronacrisis zijn piek nog niet bereikt, verklaarde premier Edouard Philippe. De komende dagen zullen moeilijk worden, zo voorspelde hij.