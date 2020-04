VS telt meer Covid-19 doden dan Italië

De 55-jarige Britse premier Boris Johnson, die tot afgelopen vrijdag op de intensive care lag, maakt het goed. Hij kan wandelingetjes maken, doet Sudoku, en kijkt volgens bronnen de Lord Of The Rings-trilogie en Love Actually.

Dat meldt Metro UK. Ondanks Johnsons „opperbeste stemming” zal hij tijd nodig hebben om te herstellen. Dat zei de minister van Binnenlandse Zaken, Priti Patel vandaag tijdens een persbijeenkomst in Downing Street. „De boodschap aan de minister-president is dat we willen dat hij beter wordt en dat hij wat tijd nodig heeft om te rusten, te herstellen en op krachten te komen”. „Dat is van vitaal belang”, aldus Patel. „Het hele kabinet ondersteunt deze boodschap.”

Luisteren naar adviezen