VS eerste land met meer dan 2000 coronadoden in 24 uur.

Het aantal coronadoden neemt nog elke dag toe, de grootste stijger zijn de Verenigde Staten. Zij zijn namelijk het eerste land waar er in 24 uur tijd meer dan 2000 coronapatiënten stierven. Voor Spanje en Duitsland was de stijging echter een stuk lager dan de afgelopen 10 tot 20 dagen. In België en China is het aantal doden en besmettingen een klein beetje toegenomen.

De Verenigde Staten zijn het eerste land dat op één dag meer dan tweeduizend sterfgevallen gerelateerd aan het coronavirus heeft geregistreerd. Volgens een telling van de Johns Hopkins University zijn er de afgelopen 24 uur 2108 Amerikaanse doden bijgekomen.

De VS staan op het punt om Italië te passeren als het gaat om het aantal dodelijke slachtoffers; beide zwaar getroffen landen hebben net iets minder dan 19.000 geregistreerde sterfgevallen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft juist de regering opgedragen de Italianen te helpen, bijvoorbeeld met medische benodigdheden en humanitaire hulp.

Het aantal besmettingen met het coronavirus ligt in de VS momenteel rond de half miljoen, meldt persbureau Reuters op basis van een eigen telling.

Daling dodental Spanje

In Spanje daalde zaterdag voor de derde dag op rij het dagelijkse dodental door het coronavirus nadat er in de afgelopen 24 uur 510 doden waren gemeld. Dat is de kleinste stijging sinds 23 maart, zei het ministerie van Volksgezondheid.

Het totale aantal dodelijke slachtoffers door het virus steeg daarmee tot 16.353, van 15.843 op vrijdag. Het aantal bevestigde besmettingsgevallen nam toe van 157.022 naar 161.852.

Duitsland

Ook Duitsland zag zaterdag dat het aantal sterfgevallen minder hard toenam. Het was de kleinste toename van het aantal sterfgevallen door het coronavirus in tien dagen tijd.

Het aantal nieuwe besmettingen nam ook af, wat een sprankje hoop biedt voor een van de zwaarst getroffen landen in Europa.

Ook Duitsland zag zaterdag dat het aantal sterfgevallen minder hard toenam. Foto: ANP.

Meer dan twee weken nadat de regering de burgers had opgedragen zich aan strikte beperkingen te houden, steeg het aantal doden tot 2736, volgens gegevens van Duitse media en de gezaghebbende Amerikaanse Johns Hopkins University. Dat is een stijging van 129 en de kleinste sinds 1 april.

Het aantal nieuwe coronavirusbesmettingen nam toe met 3936, wat het totaal op 122.171 brengt. Het was de kleinste stijging in vier dagen.

België

In België zijn de afgelopen 24 uur 327 doden geteld als gevolg van het coronavirus. Dat hebben de autoriteiten zaterdag bekendgemaakt op hun dagelijkse persconferentie. Het totaal aantal overlijdens door het coronavirus in België komt daarmee officieel op 3346 te staan.

Het aantal doden steeg zaterdag opnieuw licht na de 325 van vrijdag. Er werden 421 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis, terwijl 418 personen het ziekenhuis mochten verlaten. Dat brengt het totale aantal opgenomen patiënten op 5635.

Op de afdelingen intensive care is er een lichte daling van het aantal patiënten, met nog 1262. Dat zijn er 16 minder dan vrijdag. Precies 981 personen worden beademd, oftewel 12 minder dan de voorgaande dag.

Tweede golf infecties

China meldde zaterdag een stijging van het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus. De autoriteiten proberen een tweede golf van infecties met alle macht te voorkomen nu reisbeperkingen op de steden zijn opgeheven.

De Nationale Gezondheids Commissie zei dat er vrijdag 46 nieuwe coronagevallen waren bevestigd, onder wie 42 mensen die uit het buitenland kwamen, tegenover 42 gevallen een dag eerder.

De autoriteiten proberen een tweede golf van infecties met alle macht te voorkomen nu reisbeperkingen op de steden zijn opgeheven. Foto: ANP.

In de verklaring voegde de commissie eraan toe dat er ook 34 nieuwe gevallen waren gemeld van mensen zonder symptomen, tegenover 47 de vorige dag.

Het aantal besmettingen op het Chinese vasteland bedraagt nu 81.953. Het dodental steeg met drie tot 3339.

Strenge lockdownmaatregelen die sinds januari werden opgelegd, hielpen de besmettingen in China sinds het hoogtepunt van de epidemie in februari sterk terug te dringen. Maar de autoriteiten vrezen een tweede golf door reizigers uit het buitenland en patiënten die geen symptomen hebben.