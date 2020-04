Vrouw betaalt boodschappen voor man zonder portemonnee

Tijdens de lockdown is boodschappen doen net even wat anders, ook in Engeland. Na lang in de rij te hebben gestaan en flink te hebben gezocht naar al zijn boodschappen, kwam een Britse man er bij de kassa achter dat hij zijn portemonnee was vergeten.

Gelukkig boffen sommigen ook in tijden van crisis met de goedheid van een ander. Een voor de winkelende man compleet onbekende vrouw bood aan zijn boodschappen te betalen. De rekening van meer dan 100 pond werd voldaan, waarop de vrouw ook nog eens besloot de boodschappen die de man voor zijn ouders en oom deed te betalen.

Boodschappen voor een ander

Joe Bakowski, heet de bofkont in de supermarkt in Oadby, Engeland. Tijdens de lockdown besloot hij niet alleen boodschappen voor zichzelf te doen, ook voor een deel van zijn familie haalde hij de voorraad. Hij kwam echter in een lastige situatie toen hij erachter kwam dat hij zijn portemonnee vergeten bleek te zijn, schrijft LeicestershireLive.

Bakowski moest een tijdje in de rij staan voor hij zijn boodschappen kon doen. „Terwijl ik in het zonnetje stond te wachten, was het fantastisch om te zien hoe het team van de supermarkt aan het werk was." Na de rij is hij ook in de winkel even bezig. „Ik deed boodschappen voor mijn ouders, oom en eigen gezin. Ik ben een uur bezig geweest om alle boodschappen en producten die ik niet ken te vinden. Eenmaal bij de kassa bleek dat mijn portemonnee nog thuis lag."

Meer dan 100 pond

Gelukkig is daar Kelsey Frost, een 27-jarige verpleegkundige uit de plaats. „Ze was net klaar bij de kassa naast de kassa waar ik stond. Ze bood direct aan om mijn boodschappen te betalen, ondanks dat ze mij niet kent. De boodschappen waren meer dan 100 pond."

Daar is het nog niet klaar voor de filantroop. „Vervolgens bleef ze wachten met haar jonge kind terwijl ik de boodschappen van mijn ouders en oom op de band legde, ook die heeft ze voor mij betaald." Joe bedankt naast haar ook nog even het personeel. „Fijn dat jullie zo rustig bleven. Maar vooral Kelsey, dank dat je hebt laten zien hoe fantastisch mensen kunnen zijn."

Vlakbij

Voor Kelsey was het overigens niet eens een vraag of ze Joe zou helpen, zegt ze. „Ik stond bij de zelfscankassa, vlakbij Joe. Hij voelde in zijn zakken en zei tegen de kassière dat hij zijn portemonnee was vergeten", vertelt de 27-jarige. „Dus ik zei dat ik zou betalen. Dat leek me het juiste om te doen. Ik wist niet of hij anders naar huis moest voor zijn portemonnee en vervolgens weer de rij in moest voor zijn boodschappen."

Joe heeft haar overigens wel direct terugbetaald. „Via online bankieren", vertelt Kelsey. „Het is een moeilijke tijd voor iedereen dus we moeten elkaar helpen waar we kunnen."