Voetbalfan wil spaarvarken kapot slaan voor lievelingsspeler

Zangeres Taylor Swift zong tijdens nu al historisch benefiet het nummer Soon You'll Get Better. „Prachtig" vond Lady Gaga, zelf vond Swift het vooral „moeilijk."

Taylor Swift oogstte zaterdagnacht veel lof met het nummer Soon You'll Get Better, dat ze zong vanuit haar huis tijdens One World: Together At Home. Het was de eerste, en mogelijk ook meteen de laatste keer dat Taylor de ballad live ten gehore bracht.