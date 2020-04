Vijf tips om je financiële zaken op orde te krijgen

We leven niet in makkelijke tijd. De coronacrisis heeft gevolgen voor iedereen. Hoe krijg je dat financieel beter op een rij?

De economische effecten kunnen veel mensen in de portemonnee raken en zelfs tot flink meer werkloosheid leiden. Uitkeringen zijn geen vetpot. Dat betekent dat het verstandig is om er tijdig werk van te maken om je financiële zaken op orde te krijgen. Hier vind je een aantal tips op een rij.

1 Inkomsten en uitgaven in beeld krijgen

Om je financiële zaken op orde te krijgen, moet je je inkomsten en uitgaven in beeld hebben. Dat kan op verschillende manieren. Je kunt zelf in je bankgeschiedenis duiken om alles op een rijtje te zetten. Zo kom je erachter hoeveel je maandelijks aan geld binnenkrijgt (loon, uitkering, AOW, pensioen) en hoeveel je kwijt bent aan vaste lasten en wat je aan boodschappen besteedt. Of installeer de app Dyme en koppel deze aan je bankrekening. Dan worden je vaste lasten voor je op een rij gezet. Balanceer je inkomsten en uitgaven om te zien of er meer uitgaat dan er binnenkomt en in welk geval je aan het interen bent op je vermogen. Idealiter komt er altijd een paar honderd euro per maand meer binnen dan je uitgeeft. Alleen dan kun je geld opzij zetten omdat vermogen juist op te bouwen.

2 Vind mogelijkheden om te besparen

Wanneer je financieel krap zit, zal je de vervelende keuze moeten maken om te bezuinigen op een aantal zaken. Heb je een creditcard? Daar betaal je voor. Zeg hem op en maak gebruik van de mogelijkheden van prepaid creditcard wanneer je toch iets met een creditcard moet betalen. Heb je een doorlopende reisverzekering? Daar maak je nu en helaas waarschijnlijk ook voorlopig geen gebruik van. Gooi je televisieabonnement de deur uit en kijk programma’s online terug via NLZIET. Koop geen A-merken meer in de supermarkt, of koop alleen producten die in de aanbieding zijn. Zeg eventuele abonnementen op tijdschriften of kranten op; het internet staat immers vol met nieuws en content.

3 Incassokosten voorkomen met een financiële buffer

Wat te allen tijde van belang is, is dat je de financiële ruimte hebt om tegenvallers te kunnen opvangen. Je koelkast kan kapot gaan, of je auto moet naar de garage. Dan is het belangrijk dat je dat kunt betalen. Maar het is zeker ook van belang om altijd je rekeningen te kunnen betalen. Mis je je betaalverplichtingen, dan kun je te maken krijgen met incassokosten. En dat is simpelweg weggegooid geld. Wees dus streng voor jezelf wanneer je moet budgetteren en bouw een goede financiële buffer op. Daar krijg je nooit spijt van. Zorg ook voor automatische incasso’s voor je vaste lasten, dan kun je zelf niet vergeten te betalen. Maak gebruik van je financiële buffer door te zorgen dat er altijd voldoende geld op je lopende rekening staat wanneer er afgeschreven wordt.

4 Op het juiste moment beleggen in plaats van sparen

Wat doe je met het geld dat je overhoudt om opzij te zetten? Sparen is de eerste reflex van veel Nederlanders en dat is een gezonde instelling. Helaas is het al jaren zo dat sparen nauwelijks meer iets opbrengt, omdat de spaarrente verwaarloosbaar is. Je kansen om je geld te laten groeien zijn groter wanneer je gaat beleggen. Maar daar kleven dan weer risico’s aan; je kunt ook een deel van je geld verliezen wanneer je gaat beleggen. De beurzen maken momenteel geen hoogtijdagen mee, wat logisch is omdat we afstevenen op een economische crisis. Maar het is wel zo dat wanneer de weg naar boven weer wordt gevonden, aandelen ook snel weer meer waard kunnen worden. En dat is nu precies het moment waarop je veel geld kunt verdienen.

5 Vanaf nu administratie op orde houden

Nu je je bewust bent van je financiën en deze onder controle wilt hebben, is het zaak om je administratie op orde te gaan houden. Dit kun je op papier doen, maar het is overzichtelijker om dit in Excel of in speciaal hiervoor bedoelde software te doen. Check bij je bank of dit soort software wordt aangeboden. In veel gevallen is dit namelijk zo. Bewaar belangrijke post goed en probeer deze zo snel mogelijk te verwerken in je boekhouding. Probeer minstens één keer in de week je huishoudboekje bij te werken. Het beste is om hiervoor een vast moment te kiezen. Wanneer je het goed bijhoudt, hoeft dit iedere keer niet zo veel werk te zijn. Kijk telkens aan het einde van de maand opnieuw hoeveel er binnengekomen is en hoeveel je uitgegeven hebt.

