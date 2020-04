Videochat met een eenzame oudere uit het verzorgingshuis

Om eenzame rusthuisbewoners een hart onder de riem te steken tijdens de huidige coronalockdown, lanceerde de Britse Carehome Group CHD het project ‘Adopt a grandparent’. Hun oproep vond wereldwijd gehoor bij 28.000 vrijwilligers, die hun vrije tijd gebruiken om de dag van hun nieuwe oma of opa op te fleuren met allerlei initiatieven.

CHD startte het project al op voor de uitbraak van Covid-19 om eenzame bewoners in dertien vestigingen in de Britse graafschap Surrey te koppelen aan vrijwilligers. Vaak melden kinderen uit de buurt of volwassenen zich aan om hen te komen bezoeken.

Videochatten met een vreemde

Om ze aan een geschikt persoon te koppelen, moeten de bewoners en vrijwilligers allebei een korte vragenlijst invullen over de dingen die ze wel en niet leuk vinden. Daarnaast zijn er ook enkele introductiesessies onder het toezicht van het personeel om te zien of beide 'partijen' met elkaar overweg kunnen.

Als er een goede match is gevonden, houden de bewoner en vrijwilliger op afstand contact via videochats of telefoongesprekken. Ook kinderen worden aangemoedigd om tekeningen, brieven en gedichten op te sturen, zodat de dag van hun nieuwe oma of opa helemaal opfleurt.

Vervolg na crisis

‘Adopt a grandparent’ is niet alleen positief voor de geadopteerde grootouders, maar ook de kandidaten halen er veel voldoening uit. Vaak is het een manier om de leegte op te vullen als ze zelf hun familie verloren of nooit gekend hebben.

Voorlopig is de actie beperkt tot de rusthuizen van CHD, maar ze willen het project over de hele wereld uitrollen. Ook na de coronapandemie zijn er plannen om ermee door te gaan, zodat er dan hopelijk ook 'echte' ontmoetingen kunnen plaatsvinden. Wie een bewoner wil adopteren, kan kijken op de website van CHD.