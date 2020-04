Veel 'cunts' en (lach)tranen tijdens emo achtbaan After Life 2

'24 april is de dag dat ik in bed bleef met Ricky Gervais' en honden vechten voor de beste plek voor de tv, waar ze blaffen als ze Tony en zijn trouwe viervoeter Brandy zien. Ja, seizoen twee van After Life is goed ontvangen, al klinken er ook andere geluiden.

Dat Ricky Gervais geliefd is onder velen, blijkt wel uit de reacties op Twitter. Het tweede seizoen van zijn After Life is sinds vrijdag 24 april te zien op Netflix.

Tony

De serie, geschreven en geregisseerd door Gervais, gaat over Tony. Na het overlijden van zijn vrouw probeert hij om te gaan met dit verlies, onder meer door mensen, waaronder zijn collega's bij het lokale sufferdje, af te zeiken slash in de zeik te nemen, want daar is hij een koning is. De zwarte, donkere humor spat er van af, ook in het tweede seizoen waarin te zien is hoe het verder gaat met Tony. Zonder te spoileren belooft het weer een emotionele achtbaan, ook voor de kijkers, vol zwartgallige humor en zonder enig vals sentiment.

Fans zijn laaiend enthousiast en op Twitter worden lievelingsstukjes gedeeld, en „the greatest 19 seconds of tv viewing, ever!"

De „brilliants" zijn bijna niet te tellen, net zoals de „cunts" in de serie.

Puinhoop

Engelse krant The Independent is wat minder onder de indruk en geeft het tweede seizoen twee van de vijf sterren. „Gervais kan zoveel beter dan deze verbijsterende populaire puinhoop." Ook The Guardian is niet heel enthousiast en vergelijkt het met z'n wereldwijde succesvolle debuut sit-com. „Ricky Gervais is nog steeds niet zo grappig als in The Office."

S03?

Het zal liefhebbers een dikke sausage wezen. Hun Ricky Gervais heeft het maar weer mooi gedaan en het wachten is met smart op seizoen 3.