Vader gezin Ruinerwold weigert mee te werken aan onderzoek

De twee mannen die verdacht zijn in de Ruinerwoldzaak, blijven de komende maanden in voorarrest. Hoofdverdachte Gerrit Jan van D. weigert mee te werken aan onderzoek.

Maandag vond een tussentijdse zitting plaats in de rechtbank in Assen, waarbij enkel de rechters en officier van justitie fysiek in de rechtszaal aanwezig waren. De verdachten en hun advocaten werden via een videoverbinding bij de zaak betrokken.

Hoofdverdachte Van D., die door een hersenbloeding in het ziekenhuis ligt, kon de zaak volgens zijn advocaat Snorn om die reden niet volgen. Snorn gaf tijdens de zitting te kennen dat zijn cliënt niet wil meewerken aan neurologisch en neuropsychologisch onderzoek. Omdat Van D. door de hersenbloeding niet kan praten, heeft het Openbaar Ministerie hem nog niet kunnen verhoren.

Mishandeling en misbruik

Van D. is de vader van de zes kinderen die hij gevangen hield in een boerderij in het Drentse Ruinerwold. Het gezin heeft jarenlang in afzondering geleefd. Een zesde kind binnen het gezin praatte in een dorpskroeg over de situatie. De politie kon de kinderen uiteindelijk bevrijden.

Het OM verdenkt Van D. van het gevangenhouden van zijn kinderen en van het mishandelen en seksueel misbruiken van twee van de kinderen. Justitie denkt dat Van D. volop hulp kreeg van Oostenrijker Josef B. Hij is de huurder van de boerderij in Ruinerwold.

B. wordt eveneens verdacht van het gevangenhouden van de kinderen. Hij legde wel verklaringen af, maar ontkent schuldig te zijn aan vrijheidsberoving. Van D. en B. worden er ook van verdacht in 2009 in Meppel een 69-jarige man uit Oostenrijk enkele maanden te hebben vastgehouden.

De Ruinerwoldzaak wordt inhoudelijk behandeld als de onderzoeken in het Pieter Baan Centrum zijn afgerond. Door het coronavirus hebben deze vertraging opgelopen. Het is de bedoeling dat de betrokken kinderen deze zomer als getuigen verhoord worden door de rechter-commissaris. Daarnaast worden zij op verzoek van het OM onderzocht door een ontwikkelingspsycholoog.