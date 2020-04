Uitvaart in nu doodstille poppodia of lege theaterzalen?

Uitvaarten in nu doodstille poppodia of grote lege theaterzalen, met meer dan die dertig personen. Dat zou toch moeten kunnen, dacht ondernemer Richard Theuws, wiens vrouw „op het eindstation beland is”. Hij weigert het ‘onmogelijke lijstje’ te maken en zocht contact met SP-Kamerlid Peter Kwint, die het voorstel in de Kamer heeft neergelegd.

Zijn vrouw Sharon heeft kanker in stadium vier. „Dat betekent dus dat ze op het eindstation is beland. De vooruitzichten zijn maanden, met heel veel geluk een beetje meer dan dat.” De gedachte dat straks op haar uitvaart maar dertig mensen aanwezig kunnen zijn, vervult Richard Theuws nu al met verdriet, want wie kies je wel, en wie niet. „Met naaste familie zitten we al op achttien mensen, met drie begeleiders erbij blijven er dan nog negen plekken over. Moeten kiezen tussen welke ooms of tantes wel of niet mogen, welke vrienden hun partner thuis zouden moeten laten, is echt ondoenlijk.”

Hij weigert de ‘aanwezigenlijst’ af te maken. Het is gewoon onmogelijk, verzucht hij. „En om het eerst in besloten kring te doen en dan over een tijdje een groter afscheid, zoals nu vaak wordt geopperd, werkt ook niet. Rouw kun je niet verplaatsen.”

Richard Theuws en zijn Sharon

Eureka!

Theuws is ondernemer in de muziekindustrie, kent het wereldje als geen ander en heeft de contacten, „en het bizarre is dat mijn vrouw zelf uitvaartbegeleider is geweest, zij kent die branche dus wel.” Toen hij aan dat onmogelijke lijstje zat te werken en wat voor zich uit staarde, beleefde hij een eureka-moment. „Alle poppodia, openluchttheaters en grote zalen staan nu leeg, wat nou als die ruimtes kunnen worden gebruikt als uitvaartplek?”

Een idee dat zeker de laatste dagen helemaal niet zo heel gek lijkt. „Als ik dan foto’s van ríjen mensen voor bouwmarkten zie, of bij de Ikea, dan vraag ik me meteen af of dit ook op andere plekken ruimte schept. Als al die mensen samen in de rij kunnen staan, kan het afscheid van een geliefde toch ook geen problemen opleveren, als ze de gepaste afstand houden? Als ik me niet vergis, mag het werken in fabrieken ook, met die gepaste afstand.” Hij appte al wat heen en weer met wat mensen, waaronder verschillende poppodiumbazen. „Ik kreeg veel positieve reacties, velen staan er zeker voor open, als het zou mogen.”

Keuzemogelijkheid

Hij is geen viroloog of dokter, benadrukt de Brabander, „en het moet natuurlijk worden getest, maar als het kan, dan denk ik dat de eerste toegestane bijeenkomst met meer dan dertig bezoekers sowieso een uitvaart zou moeten zijn.” En dat zegt hij niet alleen vanwege zijn vrouw, „maar ik hoor overal om me heen de meest schrijnende verhalen." Een nu leegstaand poppodium of theater kan heel goed soelaas bieden, besluit hij. Er bestaan al drive-in uitvaarten en uitvaarten via livestreams en hij ziet de uitvaarten in poppodia en dergelijke als een keuzemogelijkheid, in tijden waarin de keuzes beperkt zijn. „Ik hoop echt dat ik dat lijstje straks niet hoef af te maken."

Debat

SP-Kamerlid Peter Kwint sprak met Theuws en ondernam actie. Dinsdag stelde hij tijdens een debat in de Tweede Kamer voor dat theaters en poppodia de deuren mogen openen voor begrafenissen met meer dan dertig man. „Uiteraard met alle gezondheidsvoorschriften die in de rest van de samenleving gelden en alleen waar het veilig kan. De tragiek van nabestaanden die geen afscheid kunnen nemen van hun geliefden is zo groot dat we daar een oplossing voor moeten zoeken. Theaters en poppodia die nu toch gesloten zijn, zijn daar bij uitstek geschikt voor”, zegt ook hij. In eerste instantie reageerde het kabinet wat terughoudend, blikt Kwint via de app - de bezige politieke bij zit weer midden in een ander debat - terug op het debat. „Maar ze nemen het toch mee in overleg, omdat ze begrijpen hoe ingrijpend dit is, dus daar komen ze op terug.”

Onderzoek

Hij hoopt dat de minister, Van Engelshoven (zij gaat over cultuur) of Grapperhaus (hij gaat over maatregelen), in gesprek gaat met de podia en met virologen om te kijken op welke plekken mensen met de gepaste afstand van elkaar alsnog samen kunnen komen om afscheid te kunnen nemen. „Poppodia en theaters, maar ook conferentiecentra, hebben een veel groter oppervlak dan de gemiddelde aula bij een begraafplaats. Op die manier doen we recht aan de diepgevoelde wens bij mensen om bij het afscheid van hun geliefden aanwezig te kunnen zijn.”