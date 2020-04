Uitgelicht: de mooiste initiatieven voor en door de horeca

Het jaar begon zo veelbelovend. Na jaren van groei, leek het de horeca ook dit jaar weer voor de wind te gaan. En toen was daar ineens het coronavirus dat roet in het eten gooide.

De complete ‘lockdown’ van alle horeca raakt de branche in het hart. Juist een crisistijd als deze verbroedert mensen en brengt creatieve ideeën op gang. Gastrodeals licht de mooiste initiatieven voor en door de horeca uit.

Doneer een gerecht

De horeca krijgt het de komende tijd zwaar te verduren nu de deuren noodgedwongen dicht moeten blijven. Geen inkomsten terwijl alle vaste lasten doorgaan. Dat bracht de initiatiefnemers van doneren.restaurant op het idee om donaties in te zamelen voor zwaar getroffen horecazaken. Met het motto ‘wees geen krent, red je favoriete eettent’, roepen zij op om (lokale) horeca te steunen door een gerecht te doneren.

Waardebonnen

Horecazaken zitten tijdelijk zonder inkomsten. Daarom roepen diverse platformen zoals helpdehoreca.nl, horecasamensterk.nl en redderestaurants.nl op om de horeca te helpen met de aanschaf van waardebonnen. Nu kopen, in betere tijden genieten, is het idee. Restaurants kunnen zich kosteloos aanmelden op deze platformen en hun waardebonnen extra onder de aandacht brengen.

Donatie aan voedselbanken

Door de plotselinge sluiting van alle horeca, blijven veel restaurants met verse voorraad zitten die eigenlijk voor de gasten bedoeld was. Veel horecaondernemers twijfelden geen moment en brachten hun verse voorraad naar voedselbanken in de buurt. Voedselbanken kunnen die donaties heel goed gebruiken. Nu veel mensen aan het hamsteren sloegen, viel de aanvoer vanuit de supermarkten voor voedselbanken erg tegen. Producten die normaal gesproken over blijven, raakten alsnog uitverkocht.

Voedselverspilling voorkomen

Lokale supermarkten helpen ook een handje mee. Zij bieden aan om de voorraden van (lokale) horecazaken over te nemen en in de winkels te verkopen. Consumenten kunnen zo foodproducten van horecakwaliteit kopen en er hoeft niks verspild te worden. Maar niet alleen horecaondernemers blijven met veel voorraad zitten, ook toeleveranciers zitten met dit probleem. Speciaal daarom is het platform etenover.nl opgericht. Op dit platform worden foodproducten aangeboden aan consumenten. Dankzij deze initiatieven wordt voedselverspilling zoveel mogelijk voorkomen.

Van der Valk hotel Stein-Urmond, dat gereed is gemaakt voor de opvang van coronapatienten. | Foto: ANP / Marcel van Hoorn

Een smakelijk steuntje in de rug

Terwijl zorgverleners dag en nacht zoveel mogelijk mensen proberen te helpen, staan keukenbrigades met hun rug tegen de muur. Om iets terug te doen voor onze helden in de zorg, duiken veel chefs en keukenbrigades de keuken in. Ze maken maaltijden en lekkers klaar om te doneren aan het zorgpersoneel en ouderen in ziekenhuizen en zorginstellingen. Een smakelijk steuntje in de rug! Bovendien wordt de verse voorraad zo goed gebruikt. Diverse topkoks – waaronder Ron Blaauw en Eugene van Angelbeek – doen mee. Inmiddels zijn in het hele land al veel taarten en maaltijden gedoneerd aan ziekenhuizen en zorginstellingen.

Vrienden, familieleden en kennissen die zorgverleners en ouderen willen verrassen met een heerlijke maaltijd kunnen het formulier op bordjevooronzehelden.nl invullen.

Maaltijdbezorging

Nu gasten tijdelijk niet meer welkom zijn in de horeca, komt de horeca bij de mensen thuis. Horecaondernemers zitten niet bij de pakken neer. Met creatieve aanpassingen springen veel restaurants – voor het eerst – in op maaltijdbezorging. De schouders eronder en gaan! Medewerkers die normaal in de keuken staan, zitten nu op de fiets om maaltijden te bezorgen. Met speciale menu’s en gratis bezorgkosten, brengen restaurants maaltijdbezorging extra onder de aandacht. En met succes: de (lokale) horeca wordt massaal gesteund door mensen die juist nu wat vaker bestellen.

Hotels maken plaats voor patiënten

Hotelketens Van der Valk en Fletcher bieden hotelkamers aan om ziekenhuizen te ontlasten. Patiënten die nog niet naar huis mogen maar geen intensieve zorg nodig hebben, worden ondergebracht in een van de hotels. Bij Van der Valk Uden zijn inmiddels drie kamers ingericht als verloskamer. Op die manier wordt het Brabantse ziekenhuis Bernhoven ontlast.

Ook bieden diverse hotels via hotelshelpen.nl hun kamers voor een klein bedrag aan, onder andere voor zorgverleners die elders in het land aan het werk zijn, familieleden van zorgverleners die dicht bij hun geliefden in de buurt willen zijn en familieleden van patiënten die door de coronacrisis elders in het land worden verpleegd.

Horeca helpt

Horecaondernemers blijven in deze woelige periode met veel vragen achter. Wel of niet inspringen op de bezorgmarkt, welke hulpmaatregelen zijn er beschikbaar en hoe gaan andere ondernemers hiermee om? In de Facebookgroep Horeca Helpt kunnen horecaondernemers aankloppen met al hun vragen. Collega-ondernemers delen hier hun tips, aanvullende informatie en initiatieven die de horeca een handje helpen.

(Dit artikel valt buiten de redactionele inhoud van Metro)