Twee nertsenhouderijen op slot door corona-nertsen

Waarschijnlijk infectie van mens op dier op twee nertsenhouderijen.

Bij twee nertsenbedrijven in de Brabantse plaatsen Gemert-Bakel en Laarbeek zijn dieren besmet geraakt met het nieuwe coronavirus. Ze hadden onder meer last van ademhalingsproblemen. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per direct maatregelen afgekondigd, schrijft de Rijksoverheid. Zo wordt geadviseerd in een straal van 400 meter rond de bedrijven niet te wandelen of te fietsen.

Geen hogedrukspuit

Vanaf zondag is er een meldplicht ingesteld voor nertsenhouders, dierenartsen en personen in onderzoeksinstellingen. Als sprake is van ademhalingsproblemen en verhoogde sterfte bij nertsen, moet dit gemeld worden bij de NVWA. Omdat andere dieren in de veehouderij niet gevoelig lijken voor het virus, wordt nu alleen voor nertsen een meldplicht ingesteld. Voor het personeel gelden extra hygiënemaatregelen. Ook wordt geadviseerd bij het schoonmaken van de stallen geen hogedrukspuit te gebruiken. In de buurt van de bedrijven worden stof- en luchtmonsters genomen.

Op beide bedrijven waren medewerkers die symptomen vertoonden die kunnen wijzen op een coronabesmetting, al is dat niet met een test bevestigd. „De besmetting bij de nertsen lijkt daarmee een geval te zijn van een infectie van mens op dier", zegt Schouten. Uit eerder onderzoek blijkt dat fretachtigen, en dus ook nertsen, gevoelig zijn voor besmetting met COVID-19, maar het RIVM gaat er vooralsnog niet van uit dat de besmettingen bij nertsen een extra risico opleveren voor de volksgezondheid.