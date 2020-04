Twee-drietjes tijdens eerste 'coronatraining' Ajax

Ze mogen weer het veld op en daar zijn ze blij mee.

Ajax heeft de training weer hervat op het eigen complex De Toekomst en daar zijn zowel spelers als trainer content mee. „Het is heel vreemd, maar als je zo lang uit de running bent, is het prettig om te mogen starten. We mogen weer het veld op en daar zijn we blij mee", reageert trainer Erik ten Hag bij Ajax TV. „Het belangrijkste is dat de spelers de bal voelen en plezier hebben, vervolgt hij, en zo geschiedde tijdens de eerste training. „Je ziet dat ze er blij mee zijn. Iedereen heeft de schema's thuis goed uitgevoerd en is op een bepaald niveau gebleven, maar dat is totaal anders dan een goede voetbalconditie."

Het is wel weer even wennen aan de bal, verklapt hij, zeker als je die twee maanden niet hebt aangeraakt. „Van daaruit gaan we weer aan die specifieke voetbalconditie bouwen." De training is nog maar een beginnetje, besluit Ten Hag met een kleine, maar zichtbaar opgeluchte glimlach op het gezicht, „Maar we hebben wel weer een vooruitzicht."

Feyenoord

Feyenoord liet eerder al weten vrijdag de training te hervatten. Behalve de gepaste afstand, hamert de club ook op iets anders. „Ook is het de spelers niet toegestaan voor en na de trainingen bij de poort te stoppen voor het uitdelen van handtekeningen en/of het maken van een praatje met supporters dan wel foto’s. De veiligheid van de spelers en de supporters gaat nu eenmaal boven alles."

Twee-drietjes

De Ajax-training gebeurde in groepjes van drie, met maximaal zes spelers op het veld. Daley Blind, Perr Schuurs, Joël Veltman, Donny van de Beek, Dusan Tadic en Razvan Marin oefenden woensdagochtend in twee groepjes van drie. In het middaguur verdeelden Carel Eiting, Lisandro Martínez, Jurriën Timber Quincy Promes, Lassina Traoré en Danilo zich over twee groepjes.

De overige spelers van Ajax worden donderdag op het trainingsveld verwacht. Ajax houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM. Zo moeten spelers en trainers 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Trainer Erik ten Hag vertelde eerder al dat hij zijn spelers tijdens drie trainingsblokken wil voorbereiden op het nieuwe seizoen, dat niet voor 1 september zal beginnen vanwege de uitbraak van het coronavirus.