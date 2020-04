Training Feyenoord even zonder handtekeningen bij de poort

Lunchen met de gezusters Kardashian, een rol(letje) in Scorsese's film met Robert de Niro en Leonardo DiCaprio en nu ook een zeer uitgebreide date met dj Khaled. Je moet even in de buidel tasten -of een beetje geluk hebben- maar je geld gaat wél naar het goede doel.

In navolging van vele andere celebs, heeft dj Khaled ook iets bedacht voor de All In Challenge, waarbij beroemdheden uitjes aanbieden om geld op te halen voor de coronacrisis. De hiphopartiest, die bij optredens altijd heel hard zijn eigen naam door de zaal laat galmen, geeft zijn fans de kans op een bijzondere ervaring met hem.