Totaal lege zomer: wat gaat er allemaal niet door?

De nog onbeantwoorde vraag is of er deze zomer één Nederlander naar een ver oord op vakantie gaat? De vraag die dinsdagavond wel beantwoord is: kan ik nog naar het leuk evenement deze zomer? Het antwoord is: nee.

Twaalfhonderd (!) (dance)festivals, kermissen, sportwedstrijden… het is er door het coronavirus (en door het kabinet genomen maatregelen) allemaal niet. We krijgen met z’n alleen een totáál lege evenementenzomer voor de kiezen. Dat betekent veel voor de Nederlandse bevolking, maar vooral voor al die mensen die evenementen al dan niet beroepsmatig organiseren. Eén ding hebben zij nu wel: duidelijkheid. Om de schade te bepalen en om vooruit te kijken naar 2021.

De grootste klappers

Wat te denken van Sail Amsterdam bijvoorbeeld? Lang ging het dit jaar over het Eurovisie Songfestival, de Grand Prix Formule 1 in Zandvoort en EURO 2020 (het EK voetbal). Maar wat te denken van Sail Amsterdam? De vorige editie in 2015 trok 2,3 miljoen bezoekers. Of de Vierdaagse(feesten) in Nijmegen, in 2019 goed voor 1,5 miljoen belangstellenden. Dat zijn, qua publiek in elk geval, de grootste klappers deze zomer. En bij elkaar opgeteld alle dance- en popfestival natuurlijk. Concertorganisator MOJO noemde de genomen maatregel dinsdagavond ‘een regelrechte ramp’. Directeur Ruben Brouwer verwacht met een voorzichtige eerste inschatting, een schadepost van 1,5 miljard euro.

Hieronder vind je een overzicht, of een grote greep althans, van evenementen / sportwedstrijden die niet doorgaan. Sommige organisatoren hebben dinsdagavond op het noodgedwongen afgelasten of jaar doorschuiven van hun event gereageerd.

Pinkpop

De 51e editie van dit driedaagse muziekfestival stond gepland van 19 tot en met 21 juni in het Limburgse Landgraaf. „Met pijn in het hart, het gaat niet door”, meldde de organisatie van festivalbaas Jan Smeets, die zelf met het coronavirus werd besmet. „Natuurlijk is de teleurstelling binnen de organisatie van Pinkpop onvoorstelbaar groot, maar ondanks dat staan we volledig achter dit besluit, aangezien jullie gezond- en veiligheid en ook die van alle andere betrokken partijen onze hoogste prioriteit heeft."

Parkpop

Het grootste gratis toegankelijke muziekfestival in het Haagse Zuiderpark stond in de agenda voor zondag 28 juni. „Pijnlijk, docht onvermijdelijk”, klinkt het realistisch vanuit Den Haag. De organisatie van Parkpop is ook verantwoordelijk voor Rotterdam Unlimited (met als hoofdonderdeel het drukbezochte Zomercarnaval) en trok daar eerder zelf de stekker al uit.

North Sea Jazz

De 45e editie van het jazzfestival zou zijn op 10, 11 en 12 juli in Rotterdam Ahoy. Het evenement was zo goed als uitverkocht. De organisatie: „Als gevolg daarvan zijn we helaas gedwongen ons festival te verplaatsen naar volgend jaar. Dit vinden we uiteraard ontzettend jammer, maar we scharen ons volledig achter de maatregelen die nodig zijn om de verspreiding van het virus zo goed en snel mogelijk te stoppen."

Roze Maandag op de kermis van Tilburg. | Foto: ANP / Robin van Lonkhuijsen

Tilburgse Kermis

Stond gepland voor 17 juli tot en met zondag 26 juli. Op de grootste kermis van de Benelux, met meer dan tweehonderd attracties uit binnen- en buitenland, komen jaarlijks zo'n miljoen bezoekers af. „Het is gewoonweg triest”, reageert wethouder Rolph Dols. „De volksgezondheid gaat voor, maar dit doet pijn.”

In augustus is de één-na-grootste kermis van Nederland afgelast, die van Hoorn in Noord-Holland.

Concert at Sea

De Zeeuwse jubileumeditie (vijftiende keer) is van 25-27 juni verzet naar 24-26 juni 2021. „Het doet pijn dit te moeten melden. Net als jullie keken we weer erg uit naar het jaarlijks hoogtepunt op de Brouwersdam, maar het is helaas niet anders", reageert BLØF-frontman Paskal Jakobsen. Zijn band organiseert Concert at Sea vanaf het allereerste begin en is nu jaarlijks vooraf uitverkocht.

Zwarte Cross

Het grootste festival van Nederland op 16, 17, 18 en 19 juli in Lichtenvoorde was dit jaar binnen een half uur uitverkocht (meer dan 200.000 tickets gingen er voor de 24e editie over de digitale toonbank). De organisatie vreest woensdag overspoeld te worden met vragen en speelde daar dinsdag meteen op in: „Wij begrijpen dat jullie nu allerlei vragen hebben. Morgenmiddag (en anders uiterlijk donderdagochtend) laten wij van ons horen via al onze kanalen. Wacht dus alsjeblieft nog even met mailen, bellen en berichten sturen. Dank jullie wel!"

Even bij de pakken neerzitten op Lowlands en dan weer door. | Foto: ANP / Paul Bergen

Vierdaagse en Vierdaagsefeesten Nijmegen

Het wandelevenement met 49.000 wandelaar was gepland van 21 tot en met 24 juli. Maar die mensenstroom viel nog nog in het niet bij de ruim 1,5 miljoen bezoekers van de Vierdaagsefeesten die gedurende een hele week in de stad zouden plaatsvinden. „Het is een enorme domper”, meldt men vanuit Nijmegen. „We hadden zin om er een enorm feest van te maken, juist na een moeilijke tijd voor iedereen.”

Sail Amsterdam

De tiende editie van het maritieme evenement dat eens in de vijf jaar plaatsvindt, zou zijn van 12 tot en met 16 augustus in Amsterdam. Hier komen monumentale zeilschepen vanuit de hele wereld samen. Sail trok de vorige keer zo'n 2,3 miljoen bezoekers. Sail neemt op korte termijn een beslissing over wat er met het nautische evenement moet gebeuren. „De instructie van de minister-president is glashelder", zegt een woordvoerder. „De Sail-organisatie bekijkt nu de mogelijk overgebleven scenario's en zal dan na zorgvuldig overleg met alle partners op zeer korte termijn een verantwoorde beslissing nemen."

Lowlands

Het driedaagse muziekfestival in Biddinghuizen zou zijn van 21 tot en met 23 augustus. Het festival, dat plek biedt aan 60.000 bezoekers, was uitverkocht. „Wij balen net zo erg als de festivalgangers die al een kaartje hadden gekocht”, meldt Lowlands. „We kunnen alleen maar vooruit kijken en beloven dat we van Lowlands 2021 een feest als nooit tevoren maken.”

Theaterfestival De Parade

Festival dat de hele zomer te zien is (inmiddels was) in Den Haag, Utrecht en Amsterdam en dit jaar voor het eerst ook in Eindhoven. „We zijn aangedaan”, meldt de organisatie van de theaterkaravaan. „Maar uiteraard staat de veiligheid voorop.”

TT Assen

De 90e editie van Nederlands grootste motorrace stond op 28 juni. Het motorengeweld trekt jaarlijks zo’n 130.000 toeschouwers. Eerder werd het WK superbike in Assen (17 tot en met 19 april) verzet naar 21 tot en met 23 augustus. Dat gaat nu ook niet door.

Hakim Ziyech (rechts) heeft zijn laatste wedstrijd voor Ajax al gespeeld en vertrekt naar Chelsea. | Foto: ANP / Olaf Kraak

Formule 1 Zandvoort

Een Grand Prix die na tientallen jaren terugkeerde naar de Noordzeekust, mét Max Verstappen. Daar keken talloze racefans naar uit. Na een streep door de rekening voor begin mei, werd gehoopt op augustus. Weer een kans weg. Directeur sportief van de Dutch Grand Prix: „Het is afwachten welke mogelijkheden ons nog worden geboden, maar ik acht het niet aannemelijk dat het dit jaar nog kan.”

Betaald voetbal

Ere- en Eerste Divisieseizoen 2019/2020 wordt niet meer uitgespeeld. De KNVB zette daardoor dinsdagavond een strip. Nu kan het begin van de nieuwe competitie ook niet worden gevoetbald. Seizoen 2020/2021 zou beginnen op 8 augustus met een duel om de Johan Cruijff Schaal en kort daarop de competitie. De voetbalbond overlegt vrijdag met alle clubs. Spelen zonder supporters is ook van de baan. Het profvoetbal is namelijk vergunningsplichtig (ook nodig voor politie rond de stadions, waar ongetwijfeld fans zich nog zouden verzamelen).