Tijl Beckand geveld door corona

Er breken spannende dagen aan voor comedian en tv-presentator Tijl Beckand. Hij is geveld door het coronavirus.

Hoewel Beckand samen met Ruben Nicolai en Ruben van der Meer thuis zit en Quarantaine TV maakt op YouTube, is het virus toch bij hem vastgesteld. Dat maakte hij zaterdag in een nieuwe uitzending van het format bekend.

Knietjes in de rug

„Ik ben geveld door het coronavirus", bekent hij. „Het is een gevoel alsof je een paar keer flink een knietje in je rug hebt gehad", deelt Tijl zijn ervaring met de ziekte. „Je bent een beetje traag, een beetje warrig. Je komt niet snel op namen en je vergeet wat je aan het doen bent. Wat de arts ook zei, het is een hele venijnige griep."

Maandag cruciaal

Naar eigen zeggen is maandag een cruciaal moment voor Beckand, wanneer blijkt of het beter met hem gaat of niet. Tot die tijd is het devies „paracetamol, vitamine C, goed drinken en liggen.”

Op 25 maart zat Beckand nog aan tafel in de talkshow van Eva Jinek. Daar vertelde hij in verband met de coronacrisis Quarataine TV te gaan maken. Op televisie maakte het lid van de voormalige improvisatiegroep De Lama’s vorig jaar een programma over klassieke muziek, Tijl in het voetspoor van Bach.

Van ’t Hek en Kuizenga

Beckand is niet het eerste bekende Nederlandse gezicht dat het coronavirus onder de leden heeft. Caberetier en columnist Youp van ’t Hek was de eerste. Hij belandde in het ziekenhuis, maar herstelde. Volgende week pakt Van ’t Hek zijn NRC-column weer op. Ook tv-presentator Bert Kuizenga en zijn vrouw kregen het door het virus zwaar te verduren en belandden volgens hun dochter beiden in het ziekenhuis. Bert Kuizenga is inmiddels weer thuis, zijn vrouw nog niet.