Tientallen Amerikanen nemen schoonmaakmiddel in na uitspraken Trump

De uitspraken van Donald Trump waren naar eigen zeggen sarcastisch, maar dat is niet bij iedereen goed aangekomen. Tientallen Amerikanen hebben in de voorbije 48 uur schoonmaakmiddel geconsumeerd.

Alleen al in New York - de door het coronavirus zwaarst getroffen staat van de Verenigde Staten - waren er in de eerste dag na de nu al beruchte persconferentie van Trump zeker dertig meldingen van mensen die zich niet goed voelden na het nuttigen van de middelen, dat meldt NY Daily News. Hoewel er elke dag wel een paar van dit soort meldingen binnenkomen, zorgt het aantal van 30 voor een enorme piek in het aantal gevallen.

Reckitt Benckiser

Veel experts hebben zich in tal van media dan ook uitgesproken tegen het innemen van schoonmaakmiddelen. Zelfs de producent van onder andere Dettol en Lysol, het Britse Reckitt Benckiser, heeft gereageerd door te stellen dat je „in geen geval" hun producten moet injecteren of inslikken.

Ook van buiten New York zijn er al meldingen binnengekomen over mensen die desinfectiemiddel tot zich hebben genomen. Het is bovendien de tweede keer dat Amerikanen naar middelen grijpen op advies van de president zonder dat er wetenschappelijke steun is voor dat advies. Zo is een man uit Arizona overleden zijn, nadat hij hydroxychloroquine had ingenomen. Zijn vrouw heeft het wel overleefd na zwaar ziek te zijn geweest. Zij zegt dat ze beiden in de veronderstelling waren dat het hen zou beschermen tegen het coronavirus.