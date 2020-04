Thuiswonende 70-plusser kan gewoon bezoek ontvangen

In het begin van de coronacrisis stond er op de site van het RIVM en de Rijksoverheid dat we bezoek aan ouderen zoveel mogelijk moesten beperken. Bezoek was toen toegestaan: beperkt, het liefst één-op-één en met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Die tekst werd begin april gewijzigd in: 'Ga niet op bezoek bij mensen van 70 jaar of ouder'. Die tekst is nu weer herschreven.

Op aandringen van ouderenbond ANBO is de tekst opnieuw herzien. De bond is blij dat het nu weer duidelijk is dat thuiswonende 70-plussers door één of twee vaste personen kunnen worden bezocht.

Groot sociaal isolement

„Oudere mensen belden naar onze telefoonlijn en gaven aan dat ze gezond zijn en toch geen bezoek mochten ontvangen", zegt Liane den Haan, directeur van ANBO. „En dat ze dagen, soms zelfs weken niemand hadden gezien en gesproken. Familie kwam wel boodschappen brengen, maar zette ze voor de deur en kwam niet binnen voor een praatje of een kopje koffie drinken."

Veel mensen vereenzaamden en daarom adviseerde ANBO het kabinet om de teksten weer te zien zodat het duidelijk is dat beperkt bezoek aan ouderen die gezond zijn, echt wel kan. „Het is al een wereld van verschil als een buurvrouw of een familielid even een kopje koffie kan komen drinken."

Het advies werd door het kabinet overgenomen en de teksten zijn herzien. Vanaf woensdag 29 april is de regel dat zelfstandig wonende ouderen één of twee vaste personen kunnen aanwijzen die de oudere met enige regelmaat bezoeken. Mits de RIVM-maatregelen worden nageleefd: 1,5 meter afstand, handen wassen, de oudere is gezond en de persoon die op bezoek gaat ook.

Niet kussen en knuffelen

ANBO krijgt veel positieve reacties op de aangepaste regel. „Voor mensen is het nu weer duidelijk dat ze even iemand kunnen zien en spreken. Natuurlijk is het fijn als een zoon of dochter de boodschappen voor de deur zet, maar het is zo belangrijk als ze een praatje kunnen maken. Maar ga niet knuffelen of kussen."