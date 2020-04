Thailand verbiedt alcohol bij nieuwjaarsviering uit angst voor corona

Het Thaise nieuwjaar staat voor de deur. Op 13 april begint in het Aziatische land een nieuwe jaargang, maar er mag niet gefeest worden.

In veel provincies wordt de verkoop van alcohol daarom verboden. Dit in een poging om feestje te voorkomen als zondag het nieuwe jaar wordt ingeluid. Het verbod is afgelopen vrijdag in gegaan.

Tien dagen

Opvallend is daarbij dat het verbod tien dagen duurt in bijvoorbeeld Bangkok, dus tot een week na de jaarwisseling. Dat heeft vermoedelijk alles te maken de traditionele vakantieweek die er direct op had moeten volgen, maar momenteel is opgeschort. Overigens gaan enkele provincies nog verder met een verbod voor heel april

Naast de vakantie vinden er bij de nieuwjaarsviering ook traditioneel watergevechten plaats. Deze zijn uiteraard ook verboden vanwege de omstandigheden. Ook andere dingen, zoals het bezoeken van de familie, wordt afgeraden.