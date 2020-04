Temperatuurmeting en mondkapjes voor Europarlementariërs: 'raar plan'

Je temperatuur laten checken voordat je naar binnen mag? Europarlementariër Sophie in 't Veld is onaangenaam verrast en vindt het maar „een raar plan."

Europarlementariërs en hun stafleden worden verplicht hun temperatuur te laten meten als ze het Europees Parlement binnenkomen, ook moeten ze mondkapjes dragen. Dat heeft de secretaris-generaal van het parlement, Klaus Welle, met instemming van parlementsvoorzitter David Sassoli besloten. De maatregelen zijn onderdeel van een strategie om de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus geleidelijk te laten vieren.

Verrassing

Europarlementariër Sophie in 't Veld (D66) is onaangenaam verrast en vindt het „een raar plan". Ze wijst erop dat de Autoriteit Persoonsgegevens verplichte temperatuurchecks afwijst. Organisaties die dit doen zijn in overtreding. „Vanzelfsprekend moeten we heel voorzichtig zijn, zeker een EU-instelling waar mensen uit alle windstreken samen komen", zegt In 't Veld. „Maar iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen en zich aan de andere maatregelen over afstand, hygiëne en thuiswerken houden." Ook pleit ze ervoor dat er tests aanwezig zijn.

Een woordvoerder van het CDA noemt het besluit „onverwacht en een verrassing." De partij wil eerst overleg van de fractievoorzitters afwachten voor ze commentaar geeft.

Stemmen via de mail

Begin maart sloot het parlement de deuren voor bezoek van buiten vanwege de risico's rond het longvirus. Hoorzittingen en andere bijeenkomsten werden opgeschort. De maandelijkse plenaire bijeenkomsten in Straatsburg werden kort daarop tot september geschrapt. Wel vinden nog ingekorte speciale zittingen in Brussel plaats voor noodzakelijke debatten en stemmingen. Die kunnen op afstand gevolgd worden, en stemmen kan via de mail. Het parlement telt 705 leden.

Er is nog geen datum bekend waarop de maatregelen ingaan. Welle roept de parlementariërs op nog zoveel mogelijk vanuit huis te blijven werken.