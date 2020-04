Teken van leven van Kim, op Twitter blijft #kimjongundead trending

Kim Jung-un zou een bedankbrief aan bouwvakkers hebben gestuurd, waaruit dus blijkt dat hij nog zou leven. Ook is zijn privé-trein gesignaleerd.

Uit andere berichtgeving komt juist naar voren dat hij zou zijn overleden, of in een coma ligt. De gezondheidstoestand van de Noord-Koreaanse leider houdt de gemoederen flink bezig, ook op Twitter. Zelfs De Simpsons, Mr. Bean en Dokter Bibber worden erbij gehaald.

Teken van leven

Ondanks eerdere berichtgeving dat hij zou zijn overleden, heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un een teken van leven gegeven, zo meldt de Chinese zender CCTV. Kim heeft namelijk een bedankbrief gestuurd naar werklui die bezig zijn met de bouw van Samjiyon City, een stad in het noorden van het land. CCTV citeert het Noord-Koreaanse staatsmedium Rodong Sinmun dat schrijft over de brief. „De medewerkers hadden na het ontvangen van de woorden van dankbaarheid van Kim Jong Un, een uiterst glorieus gevoel en beloofden dat ze zich met nog meer enthousiasme zouden inzetten voor de bouw."

Ziek

Er circuleren al dagen berichten over de mogelijk slechte gezondheid van Kim Jong-un en vrijdag bracht de vice-director van Hong Kong Satellite Television naar buiten dat Kim dood is. Japanse media zeggen dat hij in een coma ligt.

Trein

Op satellietbeelden die naar buiten zijn gebracht door de website 38 North is de 250-meter lange trein van Kim te zien bij een luxueus complex in de Noord-Koreaanse kustplaats Wonsan. Daar brengt de dictator vaker tijd door als hij niet in de hoofdstad Pyongyang is. „De aanwezigheid van de trein bewijst niet onomstotelijk dat Kim in Wonsan is en zegt ook niets over zijn gezondheid, maar het voedt wel de geruchten dat hij niet in hoofdstad is."

Zuid-Koreaanse media meldden eerder deze week dat Kim worstelt met zijn gezondheid na een medische behandeling voor hart- en vaatziekten, maar het kantoor van de president van Zuid-Korea meldde dat er geen aanwijzingen zijn dat Kim ernstig ziek is. China heeft zaterdag een medisch team naar Noord-Korea gestuurd om er advies te geven over Kim, laat persbureau Reuters weten.

