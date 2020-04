Swift zong 'moeilijk' nummer mogelijk voor de laatste keer live

Zangeres Taylor Swift zong tijdens nu al historisch benefiet het nummer Soon You'll Get Better. „Prachtig" vond Lady Gaga, zelf vond Swift het vooral „moeilijk."

Taylor Swift oogstte zaterdagnacht veel lof met het nummer Soon You'll Get Better, dat ze zong vanuit haar huis tijdens One World: Together At Home. Het was de eerste, en mogelijk ook meteen de laatste keer dat Taylor de ballad live ten gehore bracht.

„Ik weet niet of ik het ooit live ga spelen", zei Taylor voor de uitbraak van de coronacrisis tegen Billboard over het gevoelige nummer, dat ze voor haar meest recente album Lover schreef. „Het is een erg moeilijk nummer voor me. Het was moeilijk om te schrijven. Het is moeilijk om te zingen. Het is moeilijk om ernaar te luisteren. Maar soms is muziek zo. Soms gaat het niet over de fijne dingen."

Taylor zingt in Soon You'll Get Better over de strijd tegen kanker die haar moeder levert. Zowel de vader als de moeder van de zangeres kreeg eerder te maken met de ziekte en bij Taylors moeder is een paar maanden terug een hersentumor ontdekt. In het licht van de coronacrisis kreeg Soon You'll Get Better een hele andere lading.

Niet alleen bij het publiek, dat vanuit huis meekeek, wist Taylor een gevoelige snaar te raken, ook Lady Gaga was onder de indruk van het optreden. „Dit is prachtig Taylor", reageerde Gaga, een van de drijvende krachten achter Together At Home, op Twitter. „Bedankt dat je dit kwetsbare moment met ons wilde delen."