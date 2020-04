Studenten maken machine: zoveel levens red je met thuisblijven

In de Verenigde Staten zijn dinsdag 865 mensen overleden aan de gevolgen van een besmetting met het nieuwe coronavirus. In heel de VS zijn er nu bijna 4.000 overlijdens en meer dan 188.000 bevestigde besmettingen. In het land is de ernst van de situatie inmiddels volledig doorgedrongen.

Op 9 maart minimaliseerde Donald Trump het coronavirus nog op Twitter. „Vorig jaar stierven er dus 37.000 Amerikanen aan de griep'', aldus de president. „Het zijn er gemiddeld 27.000 tot 70.000 per jaar. Niks wordt gesloten, het leven en de economie gaan door. Op dit moment zijn er 546 bevestigde gevallen van het coronavirus, met 22 doden. Denk daar maar eens over na!", zo klonk het in een niet mis te verstane Tweet.

De afgelopen dagen klonk Trump steeds somberder, met de gerespecteerde immunoloog Anthony Fauci steevast aan zijn zijde. De wetenschapper, hoofd van het instituut voor allergie- en infectiebestrijding, lijkt er toch in geslaagd om de president wat realiteit bij te brengen. „Die plotse omslag, dat is typisch Trump", zegt Willem Post. „Problemen bagatelliseren en optimistisch zijn. Altijd in de overtreffende trap. Nu heb je plots een hele andere president."