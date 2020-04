Stopdelockdown trending, gebruikers hashtag afgemaakt

De hashtag #stopdelockdown is in Nederland al de hele zondag trending op Twitter. Dat wordt, zacht uitgedrukt, niet door iedereen gewaardeerd.

#stopdelockdown wordt door Twitteraars gebruikt om aan te geven dat – wat hen betreft – de overheidsmaatregelen om het coronavirus in te dammen te zwaar zijn of lang genoeg geduurd hebben. Onvoorstelbaar, vinden anderen die reageren.

Treffend is een tekening van een zorgmedewerkster met scharen in haar rug. Met #stopdelockdown wordt de zorg spreekwoordelijk een mes – en in dit geval een schaar – in de rug gestoken, wil ene Monique er maar mee zeggen.

Domheid

Bij het gebruik van #stopdelockdown wordt ook domheid aangehaald:

En het feit dat we in ons land eigenlijk harstikke goed hebben:

En zo gaat het door:

Voor #stopdelockdown

Uiteraard zijn er ook #stopdelockdown-voorstanders, anders bestond de hashtag niet. Zoals John. John wil lekker naar buiten. Dood gaat we toch.

Hutjemutje in Amsterdam

Ondertussen lijken Amsterdammers zelf al een #stopdelockdown te hebben ingezet. @schlijper plaatste dit zaterdag:

Dinsdag demonstratie in Den Haag

Op een pamflet dat verspreid is via Facebook, wordt opgeroepen om dinsdag een ‘demonstratie voor vrijheid van het volk’ te houden op het Binnenhof in Den Haag. Dit ‘omdat onze mensenrechten worden genegeerd’. Bewegings- en sociale vrijheid zou te beperkt zijn en ‘we’ zouden in de gaten worden gehouden door drones, mensen via kliklijnen en gezichtsherkenning.

Onduidelijk is wie er achter Demonstratie voor vrijheid van het volk zit of zitten. Het pamflet roept wel op tot een geweldloze demonstratie, waarbij de anderhalvemetermaatregel in acht moet worden gehouden.

In verschillende steden in Duitsland werd zaterdag een demonstratie tegen de lockdown gehouden. De opkomst was niet groots.