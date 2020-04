Stijging aantal testamentwensen leidt tot spoedwet Skype-testament

Voor notarissen zijn het drukke tijden, steeds meer mensen willen nu hun laatste zaakjes goed geregeld hebben. Maar hoe doe je dat wanneer je niet je huis uit kunt?

Videobellen is geliefder dan ooit en biedt voor koorrepetities tot werkoverleggen en goede gesprekken met vriend(in) op afstand -of gewoon een paar huizen verderop- voorlopig een prima alternatief voor ‘live contact’. Het biedt nu óók soelaas voor mensen met een prangende testamentwens, maar die niet de deur uit kunnen. Er komt namelijk een spoedwet die het tijdelijk mogelijk maakt dat via een videobelverbinding met de notaris een testament kan worden opgesteld. Op die manier kunnen ook mensen die door de coronamaatregelen van de buitenwereld zijn afgesloten, zoals mensen in een verpleeghuis, toch een testament maken. Dat heeft het kabinet vandaag na afloop van de ministerraad bekendgemaakt.

Uitzonderlijke situaties

Met de spoedwet geeft het kabinet gehoor aan een oproep van de Vereniging van estate planners in het notariaat (EPN), de vereniging van erfrechtadvocaten (VEAN) en een aantal hoogleraren notarieel recht. Er komt bovendien een oplossing voor andere rechtshandelingen waarvoor de wet normaal gesproken voorschrijft dat mensen persoonlijk bij elkaar moeten komen, daardoor wordt verspreiding van het coronavirus beperkt. De beroepsorganisatie van notarissen (KNB) schreef vorige week al een brief aan minister Dekker met de dringende vraag om een spoedregeling. „De KNB meent dat de wet in uitzonderlijke situaties, zoals de huidige situatie rond het coronavirus dat COVID-19 kan veroorzaken, de mogelijkheid aan notarissen biedt om in plaats van het fysiek laten verschijnen van cliënten, gebruik te maken van audiovisuele middelen, mits zij in elk dossier goed verantwoorden en onderbouwen waarom deze keuze is gemaakt.” Er heerst onrust onder de clientèle, merken ze in hun dagelijkse praktijk. „Het is maatschappelijk onwenselijk dat dergelijke onrust blijft bestaan, zeker in een tijd waarin dagelijks tientallen mensen overlijden aan de gevolgen van COVID-19.”

Rechtszekerheid

Martijn van Valburch, kandidaat-notaris en bestuurslid van de EPN, is blij dat minister Dekker nu met een spoedwet komt: „We merken dat veel mensen juist nu hun zaken goed willen regelen voor als ze onverhoopt het slachtoffer worden van het coronavirus. Met deze wet kunnen we straks rechtszekerheid bieden aan mensen die via Skype een testament willen maken. Bovendien voorkomen we dat dat nabestaanden straks allerlei juridische procedures moeten gaan voeren over de geldigheid van zo’n Skypetestament.” Normaal gesproken beslaat het opstellen van een testament meerdere weken, in geval van spoed kan het dezelfde dag worden geregeld. Hoe de tijdelijke wetswijziging er precies uit zal zien en wanneer die in werking treedt, is nog niet bekend, maar liever gisteren dan vandaag als het aan de lobby van notarissen ligt.