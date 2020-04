Spoorboekje ‘Woningsdag’: wat kun je allemaal doen?

Koningsdag wordt maandag wegens corona omgedoopt tot Woningsdag. Zoveel mogelijk thuisblijven dus, is de opdracht aan heel Nederland. Wat is er toch allemaal georganiseerd? Hier vind je Metro’s spoorboekje Woningsdag 2020.

Ochtend: de vlag uit

Aan iedereen met een Nederlandse vlag wordt gevraagd deze de hele Woningsdag uit te steken. Voor de jarige koning en voor elkaar. „Voor het zorgpersoneel, voor de onderwijzers, voor iedereen die zich inzet voor de samenleving”, meldt de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen.

9.45 – 10.00 uur: luisteren naar kerkklokken

Aan alle kerken in ons land is gevraagd om de kerkklokken te luiden. Het geluid uit al die kerkklokken gelden als teken van verbinding, verdriet en vreugde.

10.00 uur: koninklijke toespraak en Wilhelmus zingen

Koning Willem-Alexander spreekt het land op zijn verjaardag toe. Na zijn rede ‘spoed’ je je naar je balkon, open raam of voordeur, omdat iedereen die dat wil dan meedoet aan de Nationale Aubade. Oftewel: Nederland zingt iets na tienen gezamenlijk het Wilhelmus. We kunnen allemaal gelijk starten, want het Concertgebouworkest zorgt via NPO 1 op tv en een Facebooklivestream voor de juiste melodie.

De koning wordt vervolgens vanuit het gemeentehuis in Breda gefeliciteerd door burgemeester Pieter Verhoeve, ook voorzitter van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen.

10.10 – 11.50 uur: Koningsdag op tv

Heb je al heimwee naar de koninklijke familie die door een Nederlandse plaats schrijdt? In Maastricht gaat dat deze keer niet gebeuren, dus grijpt de NOS terug naar eerdere jaren. Op NPO 1 zijn allerlei beelden van voormalige Koningsdagen te zien.

10.30 uur: Digitale vrijmarkt

Sommige mensen die het echt niet begrepen vroegen zich op social media af of je een vrijmarktkleedje voor je eigen huisdeur mag hebben. Nee, dat mag niet. Wat dan heb je kopers nodig die voor je neus staan en da’s nou net niet de bedoeling.

De fameuze vrijmarkten spelen zich daarom na het zingen van het Wilhelmus op diverse plaatsen online af. Zo kun je ‘alles voor een eurootje’ roepen via Vrijmarktplaats op Marktplaats. Stichting Kinderen Kankervrij houdt een Kika Vrijmarkt. Hierbij steun je ook het goede doel. Mensen met een verhaal bij hun spulletjes kunnen RTL mailen en maken kans om uitgelicht te worden in een tv-programma tijdens Woningsdag (zie verderop). Tot slot heeft burenplatform Nextdoor voor alle 355 gemeenten in Nederland een digitale groep aangemaakt om online tweedehands spullen te kunnen verkopen.

Hele dag: zelf een thuisactiviteit? De koning kijkt mee

Wie een eigen activiteit in of bij huis organiseert – of je nu op je dwarsfluit speelt of uitlegt hoe je een oranje tompouce maakt – kan dat live aan kijkers laten zien. De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen heeft de website koningsdagthuis.nl vorige week in de lucht gebracht. Daarop kun je je aanmelden voor een livestream, maar ook een video aanbieden. Ook de leden van het koninklijke huis zijn op Koningsdagthuis.nl aanwezig en zullen waar mogelijk jouw activiteit digitaal bezoeken.

Quiz over de ruimte

Enkele activiteiten die al zijn aangemeld:

• Een quiz over de ruimte van astronaut André Kuipers

• Blokfluitspel door Sem (9) uit Meppel

• De Enzolympics door YouTuber Enzo Knol

• Goochelen met SimsalaBram

• Verzoekuurtje op piano door Jeroen van der Boom

• Een college ‘wat doet Koningsdag met ons brein’ door wetenschapper Erik Scherder

• En een kijkje in de keuken tijdens de coronacrisis bij de GGD.

16.00 uur: Nationale Toost

Vooral tegen het ‘eenzaamheidsvirus’, maar ook gewoon voor een gezellig slokkie, wordt de Nationale Toost gehouden. Op de gezondheid van iedereen heft Nederland het glas. In huis, op het balkon, op je dakterras, in je tuin, maakt niet uit en helemaal gratis. Wie echter ‘oranje’ sms’t naar 4333 laat weten dat hij of zij meedoet en steunt zo het Oranje Fonds met 2,50 euro.

Hele dag door entertainment

Behalve deze nationale momenten wordt er door radio, tv en op tal van plaatsen aan entertainment gedaan. Een (kleine) greep:

• Op initiatief van Ali geven meerdere artiesten om 15.00 uur een miniconcert op de stoep van verpleeghuizen. Aan de ‘Ali B Vriendentour’ doen onder meer ook Gerard Joling, Wolter Kroes, Ronnie Flex en Karin Bloemen mee. De optredens zijn te volgen op een livestream van de Vriendenloterij.

• NPO Radio 2 houdt van 11.30 tot 22.30 uur het Koningsdagfestival. Artiesten treden vanuit hun eigen huizen op. Daarbij hoor (en zie je via een livestream) onder meer Krezip, DI-RECT, Joe Buck, Suzan & Freek, FRIDAY, The Kik en Michelle David & The Gospel Sessions.

Paleis Soestdijk

• Radio 538 houdt normaal gesproken 538 Koningsdag op een groot terrein voor 40.000 mensen in Breda. Nu worden Lucas & Steve aan de luisteraar (en tv-kijker) aangeboden. Zij draaien vanaf 15.00 uur een dj-set vanaf Paleis Soestdijk. Je kunt dit onder meer volgen via Radio 538, TV 538 en SBS 6.

• De ‘tofste muziek van eigen bodem’ – zo wordt beloofd - is op Woningsdag te horen via Nlmuziek.nl. Van 15.30 tot 19.30 uur kun je luisteren naar een launch party met René Froger, Paul de Leeuw, Gerard Joling, Tino Martin, Snollebollekes, Anita Meyer, Jeroen van der Boom, Ruth Jacott, Kenny B, John West, Dries Roelvink, Lange Frans, Tim Douwsma, Henk Poort, Frans Duijts, René Schuurmans, Edsilia Rombley en Danny Froger. De registratie van de optredens vindt plaats in een opnamestudio waar uiteraard volgens de ‘corona richtlijnen’ wordt gewerkt.

Zang vanuit het Rijksmuseum

• Davina Michelle en Snelle in het Rijksmuseum in Amsterdam gezamenlijk het ING Koningsdagconcert. Het is een speciaal concert om heel Nederland in deze lastige tijd een hart onder de riem te steken. Het optreden zal verrassingen bevatten en wordt online voor alle – 17 miljoen – Nederlanders uitgezonden vanaf 09.00 uur via YouTube. Het is voor het eerst dat Davina Michelle en Snelle weer samen optreden sinds het moment dat zij de hit 15 miljoen mensen herschreven.

• Zes Nederlandse artiesten verzorgen een eigen show via Radio 100% NL. De programmering is als volgt: 9.00 – 11.00 uur Rob Dekay, 11.00 – 13.00 uur Rolf Sanchez, 13.00 - 15.00 uur Emma Heesters, 15.00 – 17.00 uur Edsilia Rombley, 17.00 – 19.00 uur Jeroen van der Boom en 19.00 – 21.00 uur Gerard Joling.

• Beau van Erven Dorens en Chantal Janzen maken ‘een historische uitzending’ tussen de schuifdeuren, thuis bij Beau. Zij doen vanaf 20.30 uur verslag van de Kika Vrijmarkt en bieden een podium aan de meest bijzondere spullen, acties en talent.