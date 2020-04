Spanje denkt aan versoepeling, stijging Duitsland zet door

Spanje, het land dat qua coronabesmettingen het zwaarst getroffen land van Europa is, wil de lockdownmaatregelen in de tweede helft van mei gaan afbouwen. Dat zei premier Pedro Sanchez woensdag.

De beperkingen zullen langzaam en geleidelijk worden versoepeld om de veiligheid te garanderen, zei Sanchez tijdens een parlementaire vergadering. Hij zal het parlement vragen de noodtoestand in Spanje te verlengen tot 9 mei. De lockdown werd op 14 maart van kracht in het land.

Toch is het aantal sterfgevallen door het coronavirus in Spanje is het afgelopen etmaal met 435 toegenomen tot 21.717. De stijging was iets groter dan een dag eerder. Het land zag het aantal besmettingen oplopen met 4211 naar 208.389.

Sterke stijging Duitsland

Het aantal coronabesmettingen in Duitsland is volgens de officiële cijfers opgelopen tot 145.694. Het afgelopen etmaal kwamen er volgens het Robert Koch Institut (RKI) 2237 gevallen bij. Voor de tweede achtereenvolgende dag groeide het aantal sterker.

De Duitse tegenhanger van het RIVM meldde 281 nieuwe sterfgevallen door het virus waarmee het totaal aantal fatale aflopen tot 4879 steeg. Ook het aantal doden groeide sneller dan dinsdag.

België denkt piek achter de rug te hebben.

De afgelopen 24 uur zijn in België 266 coronapatiënten overleden, waardoor het aantal sterfgevallen naar 6262 is gestegen. „Ondanks de vele overlijdens is het goede nieuws dat de piek achter ons lijkt te liggen", zei viroloog Steven Van Gucht op de dagelijkse persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. Hij wees erop dat veel meldingen uit de verpleeghuizen soms dagen tot een week later binnenkomen. Sinds 12 april neemt het aantal sterfgevallen feitelijk af.

Er werden het afgelopen etmaal 87 sterfgevallen door de ziekenhuizen gemeld, daarbij gaat het om bevestigde coronapatiënten. De verpleeghuizen rapporteerden 178 overlijdens, waarvan 13 procent bevestigde besmettingen en 87 procent vermoedelijke.

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames bedroeg 263 terwijl 432 personen weer naar huis mochten. Er liggen nu 4765 coronapatiënten in het ziekenhuis, een daling van 231. Van hen liggen 1020 mensen op de intensivecareafdelingen (-59), van wie 733 (-44) kunstmatig worden beademd. Door tests werden 933 nieuwe besmettingen genoteerd, waarmee het totaal op 41.889 komt. In België zijn sinds de uitbraak ruim 171.000 mensen op het longvirus getest.

Stijging Rusland zwakt af

Het aantal besmettingen met het coronavirus in Rusland is het afgelopen etmaal opgelopen met 5236 gevallen. Volgens het Russische crisiscentrum zijn er nu 57.999 besmettingen vastgesteld.

De stijging van het aantal besmettingen was iets kleiner dan de dag er voor. In de afgelopen 24 uur bezweken 50 mensen in Rusland aan een besmetting en dat was één dode minder dan dinsdag. Het totaal aantal doden komt daarmee op 513.

Aanscherping in Peking

Peking verscherpt de coronamaatregelen ondanks dat China naar eigen zeggen de uitbraak van het coronavirus vergaand onder controle heeft. Mensen die in de stad arriveren moeten niet alleen twee weken in zelfisolatie maar daarna ook nog een week in huiselijke observatie.

Het land maakt zich zorgen over de stroom reizigers vanuit het buitenland die besmet zijn met het virus. Het gaat bijna uitsluitend om Chinezen die in hun vaderland terugkeren. Voor buitenlanders is het land zo goed als op slot.

De nationale gezondheidscommissie meldde woensdag dertig nieuwe besmettingen. Daaronder waren 23 mensen die naar China waren gereisd en zeven lokale besmettingen. In China, waar het virus in de stad Wuhan het eerst de kop op stak, zijn meer dan 82.000 mensen besmet geraakt van wie er 77.000 zijn genezen.

Polen boven de 10.000

Het aantal bevestigde coronabesmettingen in Polen heeft de 10.000 overschreden. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Warschau zijn er nu in totaal 10.034 mensen positief getest. In het land zijn 404 mensen aan de gevolgen van het virus overleden. Volgens de informatie worden momenteel meer dan 3500 patiënten met Covid-19 in ziekenhuizen behandeld.