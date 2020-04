Spanjaard bestraft voor uitlaten goudvis

Een app die helpt te bepalen of je vandaag met de bus of trein mag, of niet. Over zo’n reserveringssysteem wordt serieus nagedacht, omdat er vanwege het coronavirus straks veel minder ruimte is in het ov.

Dat zeggen betrokkenen rond een ambtelijke werkgroep die met ov-bedrijven nadenkt over mobiliteit in de anderhalvemetersamenleving vrijdag in NRC.

Als de anderhalve meter gehandhaafd blijft, dan kan het aantal reizigers in het openbaar vervoer hooguit een kwart bedragen van de aantallen vóór de crisis. Dat zegt woordvoerder Pedro Peters van OV-NL, de branchevereniging van ov-bedrijven. „Op dit moment is dat 10 tot 15 procent. De groeiruimte is dus minimaal." Metro berichtte eerder over de enorme afname van ov-gebruik in coronatijd.