Snelheidsduivels in coronatijd: ingenomen rijbewijzen bijna verdubbeld

Lekker plankgassen, nu de wegen toch zo leeg zijn, kán menig automobilist nu misschien denken. En de politie zal vast wel een corona-oogje toeknijpen... Mooi niet dus, het aantal ingenomen rijbewijzen is zelfs flink toegenomen.

Maar liefst 696 rijbewijzen werden de afgelopen twee weken door de politie ingevorderd vanwege te snel rijden, vorig jaar waren dat er nog 353 in diezelfde tijd. En dat was bij alle automobilisten omdat ze minimaal 50 kilometer per uur te hard gereden hadden, licht een woordvoerder van de Landelijke Eenheid toe.

Nattevingerwerk

„Het blijft nattevingerwerk wat iemands motivatie is en of het iets met corona en rustige wegen te maken heeft, het kan óók zijn omdat iemands vrouw net moest bevallen.” Maar inderdaad, de stijging is aanzienlijk, beaamt hij. Wat hij wel met zekerheid kan zeggen: „De handhaving gaat onverminderd door.” Geen toegeknepen ogen dus en mét gepaste afstand, mocht het tot raampjes open en ander persoonlijk contact komen. „We houden natuurlijk de regels in acht, maar blijven gewoon ons werk doen.”

Rijden alsof niemand kijkt, zit er ook nu niet / Foto: ANP

Gáán

„Het lijkt wel alsof mensen die ruimte zien en denken: ik ga er gewoon voor.” Het gaspedaal wordt flink ingetrapt en gáán met die Opel/Volkwagen/Tesla. Rijden alsof niemand kijkt. „Veel automobilisten denken dat de politie nu wel een oogje toe zal knijpen, omdat er wel belangrijkere dingen spelen.” Je hoort Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland (VVN) bijna hoorbaar door de telefoon heel hard zijn hoofd schudden. Nee dus.

Sterker nog: sinds het weekend van 13 maart is de snelheidslimiet op veel plekken gewijzigd van 130 naar 100 en daar wordt goed op gecontroleerd. „Alleen van 19.00 tot 6.00 uur kan die maximumsnelheid van 130 nog worden gepakt, dus valt het alleen maar extra op als je overdag op de snelweg 150 gaat rijden, zéker nu de wegen vanwege de coronacrisis rustiger zijn.”

Het aantal boetes dat de laatste weken vanwege snelheidsovertredingen bij de snelheidsduivels op de deurmat is gevallen, wordt pas medio mei bekendgemaakt, maar het aantal ingenomen rijbewijzen in de afgelopen periode geeft in elk geval wel aan dat automobilisten zich nu meer als een verkeershufter gedragen.

Open invitatie

Het valt wel psychologisch te verklaren, vervolgt hij. „Mensen zien een lege weg en willen zich kennelijk even afreageren, juist nu in deze rare tijden. Een open invitatie om het gas in te trappen, met de politie heel ver in het achterhoofd. ‘Dat overkomt mij niet’, denken ze.” Nu knikt hij, ook bijna te horen door de telefoon heen. Wél dus. „De politie blijft surveilleren en heel goed controleren, zeker nu met de nieuwe snelheidslimiet.”

Het te hard rijden is niet iets nieuws, via hun meldpunt krijgen ze van particulieren meldingen binnen over verkeersonveilige situaties, vervolgt Stomphorst. Bijna 5000 per jaar. „De helft gaat over een te hoge snelheid in woonwijken waar kinderen spelen, maar we krijgen ook meldingen van mensen die een grote groep wielrenners de complete weg zien versperren en niet in een ‘lint’ gaan rijden bij onoverzichtelijke situaties. Ook gaan ze tijdens een pauze samen een plas doen, iets wat met de social distancing natuurlijk niet kan. Dergelijk gedrag wekt irritaties op bij mensen die zich wel aan de regels houden.”

Laks

Sommige weggebruikers lijken minder alert, of zelfs laks, ziet VVN terug in het rijgedrag. „In het verkeer is het altijd een kwestie van je maatschappelijke verantwoordelijkheid pakken en meedoen is makkelijk”, verwijst Stomphorst naar de campagne op hun website.

Het gaat allemaal om rekening houden met anderen in het verkeer. Iets wat zo vanzelfsprekend lijkt, maar toch voor niet iedereen zo is. „Mensen geven bijvoorbeeld regelmatig geen richting aan terwijl de bediening van een richtingaanwijzer toch niet al te ver bij het stuur vandaan zit. Op het thema snelheid is, samen met de thema’s alcohol in het verkeer en smartphonegebruik, in termen van verkeersveiligheid de grootste winst te boeken." Want de meeste ongevallen gebeuren door een te hoge snelheid, al of niet in combinatie met een slok op en smartphonegebruik. „Dus alleen maar goed dat de politie zo blijft controleren", zo besluit VVN.

„