Scholieren krijgen ‘nationale slaagdag’

Het LAKS organiseert een nationale dag waarop geslaagde scholieren hun vlag uit kunnen hangen. Ongetwijfeld kan er door het coronavirus niet massaal gefeest worden, dus dan maar deze toch wat feestelijke dag op 4 juni.

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren houdt de dag in afstemming met het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. Voorzitter Pieter Lossie: „Wij hebben ontzettend veel berichten gehad van scholieren die zo’n dag graag georganiseerd zien worden. Met deze dag op 4 juni kan jaren schooltijd met voldoening afgesloten worden.” Scholieren horen uiterlijk deze dag of ze geslaagd zijn voor hun eindexamen. Metro sprak eerder met leerlingen die hun examen door corona in het water zagen vallen.

Onderwijsminister Arie Slob is groot voorstander van de nationale slaagdag. Slob gunt „ze in deze ongekende crisis met dit landelijke moment toch een mooie afsluiting van hun middelbareschoolloopbaan", laat hij weten.

Slaag-zakregeling

Ook is de aangepaste slaag-zakregeling dinsdag bekendgemaakt. Deze stelt de voorwaarden waarop eindexamenkandidaten slagen of zakken. De regeling moest worden aangepast, door het eerdere besluit de centraal examens te schrappen. In de nieuwe slaag-zakregeling is vastgesteld dat de SE-cijfers (schoolexamencijfers die al bekend zijn, red.) de eindcijfers geworden en verder aan dezelfde voorwaarden moet worden voldoen als andere jaren.

Pieter Lossie. | Foto: LAKS

Voor leerlingen die gerekend hadden op de centrale examens als mogelijkheid om op hogere eindcijfers te komen, worden zogenoemde resultaatverbetertoetsen (RV-toetsen) geïntroduceerd. Elke leerling krijgt het recht om voor twee vakken zo’n toets te maken.

Het is even slikken

„Die RV-toetsen kan je dus zien als een soort centraal eindexamen, maar dan op schoolniveau”, stelt Pieter Lossie. „Dat je die maar voor twee vakken mag maken, betekent dat er minder mogelijkheden zijn om cijfers te verhogen, dan dat je bij normale centrale examens had gehad. Dat zal voor sommige scholieren slikken zijn.” De LAKS-voorman ziet echter ook voordelen: „Bij de RV-toets geldt dat deze alleen meetelt als je eindcijfer erdoor vooruitgaat. Dat is niet zo bij de reguliere centrale examens. Bovendien mogen de toetsen pas in juni worden afgenomen. Zo kunnen leerlingen zich goed voorbereiden en hebben scholen de tijd om de toetsen degelijk vorm te geven en om nog herkansingen voor de SE’s te organiseren.”