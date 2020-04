Schietpartij bij illegale bijeenkomst in Californië

Tijdens de lockdown is boodschappen doen net even wat anders, ook in Engeland. Na lang in de rij te hebben gestaan en flink te hebben gezocht naar al zijn boodschappen, kwam een Britse man er bij de kassa achter dat hij zijn portemonnee was vergeten.

Gelukkig boffen sommigen ook in tijden van crisis met de goedheid van een ander. Een voor de winkelende man compleet onbekende vrouw bood aan zijn boodschappen te betalen. De rekening van meer dan 100 pond werd voldaan, waarop de vrouw ook nog eens besloot de boodschappen die de man voor zijn ouders en oom deed te betalen.

Boodschappen voor een ander