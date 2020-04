Samantha de Jong na ernstig auto-ongeluk in ziekenhuis

Samantha de Jong, ook bekend als Barbie, is na een ernstig auto-ongeluk in Den Haag zondagavond in het ziekenhuis terechtgekomen.

De Jong raakte betrokken bij een ongeval op de Haagse Schenkkade, meldt Shownieuws. Ze zat als passagier in een auto waarvan de bestuurder de macht over het stuur verloor en tegen het hekwerk van het viaduct botste.

Meerdere mensen raakten gewond bij het ongeluk. De realityster zat als passagier in een van de auto's. | Foto: ANP / DISTRICT8

Medische toestand niet bekend

Op Twitter meldt de politie dat er drie personen in de auto zaten. Een van hen is zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. De twee andere inzittenden raakten ook gewond, ook zij zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Oud-manager van De Jong Jake Hampel heeft het bericht van Shownieuws bevestigd en zei maandagochtend een update te verwachten. „De vraag is nog of Samantha dit zal overleven en als dat al het geval is, wat de blijvende schade zal zijn.”

De traumahelikopter verleende meerdere ambulances, de politie en de brandweer assistentie.