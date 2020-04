Rutte: Maatregelendatum 19 mei niet heilig

Na de harde aankondiging over coronamaatregelen op dinsdag, klinkt er een dag later plots een ander geluid uit de mond van premier Mark Rutte. De maatregelen tegen het coronavirus die tot en met 19 mei werden verlengd, zullen niet per se allemaal tot die dag gelden.

Als nieuwe wetenschappelijke inzichten meer ruimte bieden voor bedrijven waar geen anderhalve meter afstand kan worden gehouden, zoals kappers of masseurs, sluit premier Mark Rutte niet uit dat die eerder open kunnen.

Onder andere regeringspartijen CDA en VVD riepen het kabinet in een debat met de Tweede Kamer eerder woensdag op dit soort bedrijven niet langer gesloten te houden dan strikt noodzakelijk.

Eerder aan de slag?

Net als deze week zal het kabinet over drie weken bekendmaken wat er een week later gebeurt met de geldende maatregelen. Maar „die drie weken zijn niet heilig", benadrukte de premier. Deskundigen kijken momenteel of werken met onder meer mondkapjes soelaas zou kunnen bieden aan bijvoorbeeld kappers of masseurs, en of die daardoor eerder weer aan de slag kunnen.

Voor restaurants en cafés wil Rutte de verwachtingen te temperen. Het is mooi dat dat soort bedrijven plannen maken om de anderhalve meter in acht te nemen, maar als ze opengaan „weet je dat je veel meer mensen op straat krijgt, die naar terrassen gaan". Daarmee neemt het risico dat meer mensen besmet raken met het coronavirus ook weer toe.

„Ik wil niet de indruk wekken dat je voor de horeca al voor 19 mei meer duidelijkheid kan bieden. Dat verwacht ik niet."

Ernst Kuipers, bestuursvoorzitter van het Erasmus MC en voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. | Foto: ANP / Jerry Lampen

Ook uit de mond van Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Overleg Acute Zorg, klinkt voor velen een sprankje hoop. Kuipers, ook werkzaam in het Erasmus MC in Rotterdam, zei woensdag hij verwacht dat coronamaatregelen eerder dan eind mei versoepeld kunnen worden. De voorzitter ziet de druk op de intensive cares afnemen en denkt dat het aantal zieken op IC’s binnen enkele weken gehalveerd is tot 500.

Gommers: Oneens

Diederik Gommers, de IC-baas die door vele Nederlanders gerespecteerd wordt door zijn rustige en duidelijke optredens in de tv-programma’s Op1 en Jinek, is het niet met Ernst Kuipers eens. Gommers wil eerst de gevolgen van het heropenen van de basisscholen zien. Hij wil niet op die versoepeling van maatregelen vooruit lopen.

Hygiënemaatregelen waren er in de Tweede Kamer woensdag in elk geval volop. | Foto: ANP / Bart Maat

Meer experts voor advies

De „maatschappelijke analyse" over hoe de corona-maatregelen kunnen worden afgebouwd verdient een eigen adviesraad, vindt ook premier Mark Rutte. Een groep experts moet het kabinet gaan adviseren hoe om te gaan met schaarse ruimte in de anderhalvemetersamenleving en welke sectoren daar bijvoorbeeld voorrang in krijgen.

PvdA-leider Lodewijk Asscher vraagt al langer om zo'n raad. Woensdag klonk de roep vanuit meer partijen om een panel van deskundigen op sociaal-economische onderwerpen, zoals het Outbreak Management Team (OMT) op medisch gebied advies uitbrengt. Rutte noemde die adviezen recent nog „heilig".

‘Geen economische OMT’

Omdat de afbouw van de hygiënemaatregelen onontgonnen terrein betekent voor het kabinet, zou zo'n raad ook met dilemma's kunnen helpen. Bovendien kunnen de aanbevelingen openbaar gemaakt worden, wat voor meer transparantie zorgt.

Rutte wil wel voorkomen dat het een soort economische OMT wordt. Hij wil breder kijken naar het „organiseren van deskundigheid op bijvoorbeeld schaarse ruimte", maar ook handhaving en de inrichting van kantoren als mensen niet meer zo veel mogelijk thuis hoeven te werken. Vorige week zag de premier nog weinig in zo'n adviesclub, maar nu zegt hij toe na te denken over hoe zo'n adviesraad kan worden ingericht.