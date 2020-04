Rutte brandt kaarsje voor hoop, dit jaar digitale paasvieringen

Premier Mark Rutte heeft op de woensdag voor Pasen een kaarsje gebrand in de St. Jacobuskerk in Den Haag. „De Paasweek is voor velen een tijd van gezamenlijkheid, rituelen en tradities", zei de minister-president, zelf lid van de Protestantse Kerk in Nederland.

„Nu overheerst de stilte en leven we intens mee met iedereen die door het coronavirus is getroffen", liet de Premier weten op Twitter. „En we beseffen dat Pasen ook het feest is van hoop." De Premier was in de kerk voor een ontmoeting met afvaardiging van de katholieke kerkgemeenschappen.

Evenementen in de aanloop naar en tijdens het paasweekend zijn afgelast. Zo gaan ook de kerkdiensten niet door. Het kabinet vraagt iedereen om Pasen dit jaar thuis te vieren.

Unicum

Dat betekent dat de Nederlandse kerken komend weekend leeg zullen blijven. Digitaal zullen er wel talloze diensten te volgen zijn. „Pasen zal dit jaar vreemd zijn'', schrijven Nederlandse bisschoppen in een brief aan gelovigen. De paasviering in Roermond wordt zondag uitgezonden op NPO2 en zal geleid worden door bisschop Harrie Smeets. Volgens hem is het een „een volstrekt unicum'', dat zijn Munsterkerk in haar 800-jarig bestaan leeg blijft met Pasen.

Zowel de katholieke als de protestante kerk heeft een stappenplan online gezet waarin uitleg wordt gegeven hoe een livestream tot stand kan worden gebracht.

Hoewel bisschop Smeets het onwezenlijk noemt om een dienst zonder publiek te leiden ziet hij tegelijkertijd dat er juist nu veel behoefte aan is. „Er kijken vaak meer mensen naar de online diensten dan dat er normaal in de kerk zitten. Voor mensen in verpleeghuizen of die alleen thuis zitten is het een enorme troost dat ze zo toch de mis in hun eigen kerk kunnen volgen met hun vertrouwde pastoor."