Rotterdam eerste stad met volledig vuurwerkverbod

Het coronavirus houdt de wereld in haar greep. Lang niet overal in de wereld is er een dalende lijn te zien in het aantal besmettingen, maar in Nederland daalt het aantal mensen dat met coronavirus op de intensive care ligt en ook in Frankrijk ziet het er licht positief uit.

Hoewel er in het land in de afgelopen 24 uur honderden coronapatiënten zijn overleden, is er wel een dalende lijn te zien in het aantal coronapatiënten in Franse ziekenhuizen. Het ging donderdag om 29.129 mensen, enkele honderden minder dan op woensdag. Ook het aantal coronapatiënten op de intensive care nam af.

Het officiële dodental steeg wel met 516 naar 21.856. Daarmee is Frankrijk een van de weinige landen die al meer dan 20.000 doden door het virus hebben gemeld. Wereldwijd hebben de Verenigde Staten het hoogste dodental gemeld. Daar zijn al ruim 48.000 coronapatiënten gestorven.