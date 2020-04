Rode Kruis straks bereikbaar in het Turks, Arabisch en Berbers

Het Rode Kruis is vanaf vandaag bereikbaar voor coronavragen in het Turks, Marokkaans-Arabisch en Tamazight (Berbers). De hulporganisatie vindt het belangrijk om er te zijn voor mensen die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn.

Om de hulp van het Rode Kruis bij die mensen onder de aandacht te brengen, heeft het Rode Kruis korte videoboodschappen gemaakt. Hierin wordt uitgelegd wat de hulporganisatie voor je kan doen en hoe je hen in je eigen taal kunt bereiken. De filmpjes zijn ingesproken door programmamaker Sinan Can (in het Turks) en door de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch (in het Arabisch en Berbers). Zij geven ook adviezen om verspreiding van corona te voorkomen. Dat is zeker nu van belang vanwege de Ramadan, die deze week begint.

Ramadan

Volgens Marcouch (op de foto) is het invoeren van deze mogelijkheid juist nu cruciaal. „Voor veel moslims is het tijdens de Ramadan belangrijk om samen te bidden en na zonsondergang samen te komen voor de Iftar. Nu moeten mensen alternatieve manieren zoeken om contact te houden met familie en vrienden. Dat kan bijvoorbeeld door videobellen. Maar voor sommige mensen kan het echter een eenzame periode worden. Daarom wil het Rode Kruis juist nu bereikbaar zijn om mensen tijdelijk een hart onder de riem te kunnen steken of om met tips te helpen hoe je wel veilig deze mooie tijd door kunt komen. Twijfel je of je iets wel of niet kunt doen binnen de maatregelen, neem dan alsjeblieft contact op met de Rode Kruis Hulplijn.”

„Mensen die de Nederlandse taal niet goed beheersen of laaggeletterd zijn, krijgen de adviezen niet goed mee", vult Can aan. „Terwijl het essentieel is dat zij ook weten welke maatregelen ze moeten nemen. Ik vind het belangrijk dat we iedereen bereiken in dit land, of je nu wel of niet goed Nederlands spreekt. Ik denk dat bijvoorbeeld eerste generatie Marokkanen of Turken de boodschap niet zo goed kunnen volgen in het Nederlands. Als we het over de eerste generatie hebben, hebben we het over 60-plussers en het is juist belangrijk dat zij de informatie goed meekrijgen.”

Rode Kruis Hulplijn

De Rode Kruis Hulplijn is in de genoemde talen bereikbaar via één van de speciale WhatsApp-nummers: 06-48158053 (Turks) of 06-48158055 (Marokkaans-Arabisch en Berbers). Via WhatsApp kan men een (gesproken) bericht achterlaten. Een Rode Kruis-vrijwilliger belt hen dan in hun eigen taal terug.