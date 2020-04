RIVM: minder ziekenhuisopnames, meer doden dan vorige week

De sterfte valt de afgelopen weken hoger uit dan gemiddeld. Dit geldt met name voor de sterfte onder bewoners van verpleeg-en verzorgingshuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en gehandicapten, gevangenissen en asielzoekerscentra. Dat melden het CBS en het RIVM.

De sterfte was in week 14 (van 30 maart tot en met 5 april) bijna twee keer hoger dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020. Dit jaar overleden tot en met 8 maart gemiddeld 797 mensen per week in instellingen. In week 14 liep dat cijfer op naar 1485 bewoners.

Bij particuliere huishoudens steeg het aantal overledenen van gemiddeld 2336 per week in de eerste tien weken van 2020 naar 3552 in week 14.