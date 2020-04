RIVM: kinderen spelen geringe rol bij verspreiding virus

In deze vijfdelige reeks blikken we terug op ruim twintig jaar papieren Metro. Want hoewel we met Metronieuws.nl jou in je dagelijkse portie nieuws blijven voorzien, gaat er toch een stukje geschiedenis verloren. Vandaag deel 2: verslaggever Erik Jonk.

Erik Jonk (52) begon op 1 april 2005 als verslaggever bij Metro. Dat is hij nog steeds, of beter: weer. Door de jaren heen was hij ook jarenlang eindredacteur, branded content-maker en -bedenker en maakte hij deel uit van de deelredactie entertainment.

Wat dacht je toen je het nieuws hoorde?