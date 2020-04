RIVM: 166 mensen overleden aan coronavirus

Het aantal mensen dat in Nederland aan het coronavirus is overleden, is opnieuw gestegen. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in de dagelijkse update.

Ook het aantal besmettingen is toegenomen. Woensdag waren er 13.614 besmettingsgevallen bekend, nu is dat aantal met 1083 gestegen naar 14.697. Er zijn al 625 patiënten in het ziekenhuis opgenomen vanwege besmetting van COVID-19. In de afgelopen 24 uur zijn er 166 sterfgevallen gemeld, het totaal aantal overledenen ligt nu op 1339.

Het gaat overigens om ziekenhuisopnamen en sterfgevallen die zich in de afgelopen dagen hebben voorgedaan, maar in de afgelopen 24 uur zijn geregistreerd. Zo legde de woordvoerder van het RIVM eerder al aan Metro uit dat het sterk verschilt hoelang het duurt voordat de GGD's sterftecijfers doorgeven. Meestal gebeurt dat niet dezelfde dag, maar eerder twee à drie dagen of soms zelfs een week.

Niet iedereen getest

Doordat lang niet iedereen getest wordt, ligt het werkelijke aantal besmettingen en doden hoger. Wanneer iemand geen ernstige klachten heeft, wordt hij of zij niet getest. Ook als iemand die niet is getest door het virus komt te overlijden, komt dat dus ook niet terug in de statistieken.

Wel denkt het RIVM te zien dat de besmettingsgraad van het virus minder wordt. Dat vertelde RIVM-directeur Jaap van Dissel vanmorgen aan de Tweede kamer. „Maar het volhouden van de maatregelen is cruciaal", benadrukt Van Dissel.