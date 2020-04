Recordaantal besmettingen Rusland, dodental Spanje loopt op

In Rusland kwamen er de afgelopen 24 uur 1786 nieuwe besmettingen bij. Dat is voor de vierde dag op rij een recordaantal. Het dodental in België als gevolg van het coronavirus is opgelopen tot 3019 en ook in Spanje blijft het aantal mensen dat aan het virus overlijdt stijgen. In totaal zijn daar nu 15.843 mensen overleden.

Het afgelopen etmaal overleden er in België 325 mensen. In Spanje waren dat er zelfs 605. Spanje heeft het hoogste aantal besmettingen van Europa. Er zijn daar nu 157.022 mensen die besmet zijn met het virus. Spanje zit al twee weken in lockdown en mensen mogen alleen hun huizen nog verlaten om boodschappen te doen of als ze een essentieel beroep uitoefenen.

In België zijn tot nu toe 26.667 mensen besmet geraakt. De afgelopen 24 uur zijn er in ons buurland 325 nieuwe meldingen binnengekomen van mensen die aan het virus overleden. In totaal liggen er 1278 mensen op de intensive care, daarmee is 58 procent van de bedden in gebruik. Bijna duizend patiënten worden beademd.

Duitsland

Het aantal doden door het coronavirus in Duitsland is de afgelopen 24 uur opgelopen naar 2373, een toename van 266 in een dag. Dat meldt het Robert Koch Institut, de Duitse tegenhanger van het RIVM.

Sinds donderdag zijn er 5323 besmettingen met het longvirus bijgekomen. Het totale aantal geïnfecteerden komt nu op 113.525. Voor de vierde dag op rij steeg het aantal dagelijkse nieuwe besmettingen, terwijl de dagen daarvoor juist een afname lieten zien.

Rusland

En ook in Rusland waart het virus rond. In het land lijkt de toename van het aantal besmettingen steeds sterker te worden. Vrijdag meldde het land dat er in de afgelopen 24 uur 1786 nieuwe besmettingen bij waren gekomen. Voor de vierde achtereenvolgende dag was dat een recordaantal. Er zijn nu 11.917 besmettingen in Rusland vastgesteld. Het dodental steeg met 18 naar 94.

Rusland heeft strenge maatregelen genomen om verspreiding tegen te gaan. Mensen mogen de straat niet meer op tenzij ze een essentieel beroep hebben. Een wandeling maken mag niet meer en alle winkels zijn gesloten.

Polen

In Polen wordt de piek van het aantal besmettingen met het coronavirus in de komende dagen verwacht. Tot nu toe is bij 5575 mensen het virus vastgesteld en zijn er 174 mensen door overleden. Daarmee is de coronacrisis in het land tot nu toe vrij beperkt gebleven. „Het lijkt erop dat we, als we gedisciplineerd blijven, in de komende dagen de piek van het aantal besmettingen bereiken”, zei de woordvoerder. „Daarna zal het aantal geïnfecteerden langzaam afnemen.”

De Poolse premier Mateusz Morawiecki had in een eerder interview gezegd dat hij verwacht dat de piek in mei of juni ligt. Donderdag maakte Morawiecki bekend dat de lockdown in Polen wordt verlengd. Na Pasen wordt gekeken of maatregelen kunnen worden versoepeld om de economie weer op gang te helpen.