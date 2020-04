Proost op faillissement: 'We hebben het symbolisch afgesloten'

Faillissementen zijn er in alle branches, van elektrische taxi’s tot festivalmerchandise, en zeker in deze slechte tijden. CBS verwacht komende weken dan ook een flinke stijging in het aantal aanvragen. Merchandise.nl werd begin deze maand failliet verklaard. Een faillissement met een verdrietig verhaal erachter. Het was een eigen keuze. „Onze prioriteit is nu van elke dag een mooie maken.”

Wat hebben een schoonheidssalon in Amsterdam Zuid, een visgroothandel in Nijkerk, een Marokkaanse supermarkt in Eindhoven en een stucadoorbedrijf uit Cuijk met elkaar gemeen? Het klinkt als het begin van een slechte grap, maar het is allesbehalve een grap voor deze bedrijven die woensdag failliet zijn verklaard door de rechtbank. Ze zijn niet de enige, zo staat te lezen op de website van FaillissementsDossier, waar alle faillissementen keurig worden bijgehouden. In maart waren er 350 faillissementen, in april tot en met woensdag 118.

Rationele keuze

‘Betrouwbaar en stabiel sinds 2003’, staat op de website van Merchandise.nl, dat custom made-artikelen maakt voor allerlei evenementen, van grote festivals tot congressen en concerten. Richard Theuws is samen met zijn vrouw Sharon de drijvende kracht achter het Brabantse bedrijf dat door het hele land (en daarbuiten) de merchandise levert. Of leverde, want begin deze maand werd het door de rechtbank in Den Bosch failliet verklaard.

Richard en zijn Sharon, in september negentien jaar getrouwd. Sharon, die hier nog een glaasje dronk, is nu ernstig ziek, maar ze maken van elke dag iets moois.

„We hebben er een uitje van gemaakt, mijn vrouw en ik. Na afloop heb ik een flesje gepopt om het te vieren en voor twee gedronken, mijn vrouw drinkt niet, en het symbolisch samen afgesloten.” Het klinkt misschien vreemd, het faillissement vieren, maar niet als je het verhaal erachter kent. „Het was onze eigen keus, wij hebben het aangevraagd.” Sharon werd vorig jaar ziek, vertelt hij. „We vonden het ziekenhuis toen belangrijker dan goede resultaten in het bedrijf en we begonnen dit jaar al met een grote achterstand.”

Pluk de dag

Toen het coronavirus uitbrak in China, waaruit veel wordt geïmporteerd, voelde hij het al aankomen. Letterlijk en figuurlijk. „Ik waarschuwde toen al dat we hier allemaal last van zouden krijgen.” Hij kreeg gelijk, en hoewel ze intussen iemand hadden gevonden die hen geld kon lenen, besloten ze dat niet te doen. Niet alleen omdat ze aan alles voorvoelden dat ze geen geld zouden verdienen dit festivalseizoen, maar ook kwam begin maart de kanker terug bij zijn Sharon, vele malen ernstiger dan daarvoor. „Zelfs zo erg dat ze niet meer beter wordt. We weten niet hoe lang ze nog heeft, dus we hebben besloten ermee te stoppen. Het heeft de zakelijke beslissing gemakkelijker gemaakt, onze prioriteit is van elke dag een mooie maken.”

Brabander Theuws, die een jaar geleden nog Twitterberoemd werd vanwege Cor, de ‘schijtvogel’ die het telkens voor z’n deur deed, klinkt positief: type glas half vol, of ‘tijd voor een nieuwe!’ zoals hij zelf altijd zegt en ze voegen daad bij woord. Donderdag zijn ze naar het tuincentrum geweest en vonden „een mooie plant voor in de keuken”. Er staat nog veel meer op hun levensgeniet-lijstje, maar bezoekjes aan restaurants en festivals zitten en voorlopig niet in, iets waar ze beiden gek op zijn. Familie en vrienden komen wel langs. Dat moet ook. „En we knuffelen ook echt wel hoor, dat moet ook, juist nu.” Sharon en hij zijn in september negentien jaar getrouwd, en gelukkig ook nog. „Naast het opbouwen van een mooi bedrijf hebben we een heel mooi gezinsleven opgebouwd met drie kinderen. Dat is toch waar het om draait.”

Bedrijfsuitje

Een faillissement kan volgens Theuws, die ooit bekroond werd tot ’s lands creatiefste ondernemer, zakelijk een goede beslissing zijn, „Als doorgaan geen optie is en het alleen maar veel gedoe en kosten op zou leveren, moet je een knoop doorhakken. Ik sta daar heel rationeel in, alleen dan kun je weer verder.” En de belangrijkste keuze is nu om van elkaar te genieten, zolang het nog kan, zo besluit hij. „De enige keuze.”

Nulmeting

CBS-cijfers laten nog geen extreme faillissementscijfers zien ten opzichte van 2019, iets wat je misschien wel zou verwachten, nu veel bedrijven in nood verkeren. CBS’ Hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen legt het uit: „In de eerste vijftien weken van dit jaar zijn er inderdaad slechts twaalf bedrijven meer failliet gegaan dan in de eerste vijftien weken van 2019. Het aantal faillissementen is daarmee al lange tijd vrij stabiel. Dat je nu nog geen grootschalige faillissementen als gevolg van corona ziet, heeft ook te maken met het proces: wij tellen hier het aantal faillissementen uitgesproken door rechtbanken. Die volgen meestal pas een aantal weken nadat een faillissement is aangevraagd. Voor zover er bedrijven waren die in de eerste coronaweken failliet gingen, zal van slechts een beperkt aantal het failliet ook feitelijk zijn uitgesproken door de rechter. Je mag wel verwachten dat die aangevraagde faillissementen in de komende weken zichtbaar gaan worden in deze cijfers. Dat is ook de reden dat we ze maken: de cijfers tot nu toe kun je als een soort nulmeting beschouwen: dat was het doorsnee aantal faillissementen in de precoronatijd.”

Taxi komt nog steeds zo

Een van de aanvragers is het Amsterdamse Taxi Electric. „Voor de coronacrisis was de situatie 100 procent, daarna gingen we in een keer naar 5 procent”, vertelt Wouter Deelman, directeur van het Amsterdamse Taxi Electric, aan AT5. „Dan gaan we straks niet in een keer terug naar 100 procent. Dat is 50 of 60 procent in december.” Besloten is het grote financiële gat dat gaat ontstaan niet te vullen, maar faillissement aan te vragen.

Dat dit niet automatisch einde oefening hoeft te betekenen, blijkt wel uit de doorstart die ze later nog willen maken. „Alle aandeelhouders geloven nog in de werkwijze en doelen van Taxi Electric.”

Voorlopig kunnen er nog wel ritten worden geboekt.